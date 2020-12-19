19 декабря жителей всех районов ждёт праздничный фейерверк

Вчера рабочие завершили все строительно-монтажные работы. На сегодняшний день осталось вывезти снег и доделать мелкие детали.



- С 19 декабря норильчане могут пользоваться всеми горками, любоваться ледяными фигурами, которые исполнены в стиле русских народных сказок. В парке оз. Долгое впервые появилась яркая, светодиодная фигура Царевна Лебедь, которая очень красиво смотрится в условиях полярной ночи. Все фигуры оборудованы разноцветной подсветкой. Всего в НПР установлено порядка 50 фигур, - поделился Дмитрий Самородов, начальник УКРиС.



Но это ещё не все сюрпризы. После праздников возле станции скорой помощи на Талнахской, 14, будет установлена стела с благодарностью врачам. Она будет состоять из слов «Спасибо вам».



- Подготовка снежных городков началась ещё в октябре, пока толщина льда была 40-50 см. На сегодняшний день толщина уже достигает 2,5 метра, поэтому подрядчик прилетает раньше, - добавил Дмитрий Самородов.



Также начальник УКРиС пояснил, что в связи с пандемией коронавируса все культурно-массовые мероприятия в крае отменены. По этой причине торжественного открытия ёлок в этом году не состоится. Но норильчан ждёт яркий фейерверк. В Центральном районе и Оганере он состоится в 16.00, а в Талнахе и Кайеркане в 17.00