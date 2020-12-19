МАУ ИЦ «Норильские новости»

19 декабря жителей всех районов ждёт праздничный фейерверк

19 декабря жителей всех районов ждёт праздничный фейерверк

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19 декабря жителей всех районов ждёт праздничный фейерверк

Но торжественного открытия снежных городков в связи с пандемией не будет.

19 декабря жителей всех районов ждёт праздничный фейерверк19 декабря жителей всех районов ждёт праздничный фейерверк19 декабря жителей всех районов ждёт праздничный фейерверк19 декабря жителей всех районов ждёт праздничный фейерверк19 декабря жителей всех районов ждёт праздничный фейерверк19 декабря жителей всех районов ждёт праздничный фейерверк

Вчера рабочие завершили все строительно-монтажные работы. На сегодняшний день осталось вывезти снег и доделать мелкие детали.


- С 19 декабря норильчане могут пользоваться всеми горками, любоваться ледяными фигурами, которые исполнены в стиле русских народных сказок. В парке оз. Долгое впервые появилась яркая, светодиодная фигура Царевна Лебедь, которая очень красиво смотрится в условиях полярной ночи. Все фигуры оборудованы разноцветной подсветкой. Всего в НПР установлено порядка 50 фигур, - поделился Дмитрий Самородов, начальник УКРиС.

Но это ещё не все сюрпризы. После праздников возле станции скорой помощи на Талнахской, 14, будет установлена стела с благодарностью врачам. Она будет состоять из слов «Спасибо вам».

- Подготовка снежных городков началась ещё в октябре, пока толщина льда была 40-50 см. На сегодняшний день толщина уже достигает 2,5 метра, поэтому подрядчик прилетает раньше, - добавил Дмитрий Самородов.

Также начальник УКРиС пояснил, что в связи с пандемией коронавируса все культурно-массовые мероприятия в крае отменены. По этой причине торжественного открытия ёлок в этом году не состоится. Но норильчан ждёт яркий фейерверк. В Центральном районе и Оганере он состоится в 16.00, а в Талнахе и Кайеркане в 17.00

Текст Дарья Правдивцева
Фото Ирина Яринская
19 декабря в 12:34 430
Новый гшодСнежный городок
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