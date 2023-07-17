МАУ ИЦ «Норильские новости»

19 июля на ул. Бауманской начнётся ремонт коллектора

19 июля на ул. Бауманской начнётся ремонт коллектора

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19 июля на ул. Бауманской начнётся ремонт коллектора

Ремонтно-восстановительные работы будет выполнять МУП «КОС».

19 июля на ул. Бауманской начнётся ремонт коллектора19 июля на ул. Бауманской начнётся ремонт коллектора19 июля на ул. Бауманской начнётся ремонт коллектора19 июля на ул. Бауманской начнётся ремонт коллектора19 июля на ул. Бауманской начнётся ремонт коллектора19 июля на ул. Бауманской начнётся ремонт коллектора

Напомним, в связи с деформацией дорожного полотна на ул. Бауманской было принято решение обследовать коллекторное хозяйство, по результатам которого был выявлен ряд недостатков.

Так, уже 19 июля улицу в районе домов № 16 и 16а перекроют для выполнения работ. До конца августа — начала сентября будут изменены схемы автобусов № 22и, 23, 24, 27к и 30к. Для этого на ул. Федоровского уже обустроены два временных остановочных пункта.

«Движение общественного транспорта будет организовано таким же образом, как и в прошлом году, когда мы ремонтировали мост на ул. Дудинской. То есть автобусы будут идти по ул. Федоровского с частичным заездом на ул. Игарскую (со стороны ул. Федоровского). Также при движении со стороны рудника «Октябрьский» автобусы будут заезжать на ул. Игарскую и далее следовать по ул. Федоровского с заездом на ул. Бауманскую (в районе кольца рядом с гимназией № 48)», — пояснил Андрей Добровольский, начальник Талнахского территориального управления.

И. о. начальника отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска Егор Стеклянников добавил, что ознакомиться с новыми схемами движения общественного транспорта можно будет на сайте городской администрации в разделе «Управление городского хозяйства».

17 июля в 14:37 790
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