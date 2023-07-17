19 июля на ул. Бауманской начнётся ремонт коллектора

Напомним, в связи с деформацией дорожного полотна на ул. Бауманской было принято решение обследовать коллекторное хозяйство, по результатам которого был выявлен ряд недостатков.

Так, уже 19 июля улицу в районе домов № 16 и 16а перекроют для выполнения работ. До конца августа — начала сентября будут изменены схемы автобусов № 22и, 23, 24, 27к и 30к. Для этого на ул. Федоровского уже обустроены два временных остановочных пункта.

«Движение общественного транспорта будет организовано таким же образом, как и в прошлом году, когда мы ремонтировали мост на ул. Дудинской. То есть автобусы будут идти по ул. Федоровского с частичным заездом на ул. Игарскую (со стороны ул. Федоровского). Также при движении со стороны рудника «Октябрьский» автобусы будут заезжать на ул. Игарскую и далее следовать по ул. Федоровского с заездом на ул. Бауманскую (в районе кольца рядом с гимназией № 48)», — пояснил Андрей Добровольский, начальник Талнахского территориального управления.

И. о. начальника отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска Егор Стеклянников добавил, что ознакомиться с новыми схемами движения общественного транспорта можно будет на сайте городской администрации в разделе «Управление городского хозяйства».