19 мая в прокуратуре Норильска пройдет прием граждан по вопросам соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних

Личный прием будет проводиться в порядке живой очереди с 10.00 до 18.00 по адресу Ленинский проспект,12. При себе иметь нужно документ, удостоверяющий личность (паспорт). Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов. Граждане, у которых нет возможности лично прийти в обозначенный день, могут направить письменное обращение по электронной почте krpro142@24.mailop.ru Кроме этого, по вопросам соблюдения их прав на санаторно-курортное лечение и технические средства реабилитации можно обратиться на «горячую линию» прокуратуры города по телефону 8 913 490-90-43