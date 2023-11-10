19 ноября норильчан приглашают проверить свои знания в области географии

В этом году в Центральном районе основной площадкой проведения международной просветительской акции станет Музей Норильска, а в Талнахе – филиал музея по адресу: ул. Енисейская, 8а. В 2023 году она состоится в России и за рубежом в девятый раз, в Норильске – в восьмой.

Для участия необходимо пройти регистрацию до 17 ноября:

– для участников в Центральном районе – по электронной почте koo@norilskmuseum.ru или по телефону +7(3919)46-13-27;

– для участников в Талнахе – по почте talnah@norilskmuseum.ru или по телефону +7(3919)44-27-81.

В онлайн-формате диктант можно будет написать до 1 декабря на сайте акции.

Диктант будет состоять из двух частей. В первой будет 10 вопросов базового уровня, составленных на основе общеизвестных фактов из географии. А во второй – 30. Здесь участникам предстоит применить образное мышление, системную логику и эрудицию.