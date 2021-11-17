19 ноября пройдёт Всероссийский день правовой помощи детям — специалисты ответят на вопросы горожан на шести площадках

Как пояснили в отделе опеки и попечительства администрации Норильска, консультации пройдут по следующим адресам:

- Норильский детский дом (ул. Нансена, 74) с 16.00 до 18.00. Мероприятие проводят специалисты служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- отдел опеки и попечительства администрации Норильска (пр. Ленинский, 1, 2 этаж) с 14.00 до 18.00. На месте дежурят представители системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, управления социальной политики, адвокат;

- отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Норильска (ул. Кирова, 29, каб. 14) с 17.00 до 19.00. Здесь на вопросы граждан ответят работники системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, управления социальной защиты населения, нотариус;

- Норильский техникум промышленных технологий и сервиса (ул. Павлова, 13) с 15.00 до 18.00, Консультанты – представители системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Инна Кирий, главный специалист отдела опеки и попечительства администрации Норильска, просит обратить внимание на то, что приём ведут эксперты разных профилей, так что вопросы горожане могут задать практически любые:

- Мы приглашаем на встречи законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; самих детей; горожан, желающих восстановиться в родительских правах или принять на воспитание в семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей. Специалисты разъяснят посетителям особенности федерального законодательства, определяющего гарантии социальной поддержки всех перечисленных категорий несовершеннолетних.

Подобные мероприятия в городе проходят ежегодно. Анализ обращений показывает, что чаще норильчан волнуют темы льготного проезда детей в общественном транспорте, взыскания алиментов и выплат пособий при усыновлении ребёнка.