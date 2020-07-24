20 июля обновлённый теплоход «Максим Горький» отправился в первое длительное путешествие.

Рейс из Красноярска в Дудинку продлится 11 дней.

В своё первое путешествие по Енисею «Максим Горький» отправился 16 июля. Тур выходного дня проходил по маршруту Красноярск – Енисейск – Галанино – Красноярск и продлился два дня и три ночи. После теплоход взял курс на столицу Таймыра.

Напомним, «Максим Горький» пришёл в Красноярск в прошлом году из Нижнего Новгорода и сразу же был отправлен на капитальный ремонт.

Как рассказал на своей странице в Instagram министр транспорта края Константин Димитров, теплоход 1978 года постройки ранее никогда не реставрировали и не модернизировали, только лишь косметически обновляли.

«Сейчас полностью сделали капитальный ремонт всего номерного фонда. Если раньше судно было рассчитано на 214 пассажиров, то сейчас каюты вмещают 98 человек. Плюс повышен уровень обслуживания на борту — до 5* по международным стандартам», — рассказал Константин Димитров.

Теперь интерьер лайнера отражает сибирский колорит, после переоборудования на шлюпочной палубе разместился большой ресторанно–развлекательный комплекс, на верхней палубе — зона SPA с тренажёрным залом.

Отметим, все билеты на круизный лайнер были проданы. Стоимость самого дешёвого — 320 тысяч рублей.