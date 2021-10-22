20 октября в Дудинском морском порту завершилась летняя речная и морская навигация

За четыре месяца, с июня по октябрь, с морского направления и по Енисею на Таймыр был завезён весь необходимый для населения региона и промпредприятий ассортимент: ГСМ, продовольствие, промышленное и техническое оборудование, товары бытового назначения, стройматериалы. За этот период грузооборот по морскому направлению составил 605 440 тонн, по речному – 1 630 020 тонн.

Летом 2020 года через Дудинский морской порт прошло 39 морских судов, что меньше обычного. Корректировки в график внесла пандемия. В 2021-м ситуация нормализовалась: за время летней навигации порт принял 43 морских судна, также в порту было обработано 967 речных судов, из них с генеральными грузами - 476 судов, с сыпучими грузами - 491 судно.

Всего с начала 2021 года в порту Дудинка обработали 2 802 300 тонн грузов, из них по морскому направлению – 1 172 300 тонн (выгружено – 589 500 тонн, погружено – 582 800 тонн), по речному – 1 630 020 тонн (выгружено – 1 509 500 тонн, погружено – 120 520 тонн).