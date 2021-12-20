2021 год вновь стал рекордным в новейшей истории Норильского аэропорта по количеству обслуженных пассажиров

Прошлый год, несмотря на ситуацию с пандемией, к декабрю позволил вернуться к показателю в 500 тысяч обслуженных пассажиров. В этом году общий пассажиропоток норильской воздушной гавани вырос на рекордные 80-90 тыс. человек.

В конце 1990-х и начале 2000-х годов норильчане стали чаще летать. Последующее падение пассажиропотока, по словам начальника службы организации перевозок норильского аэропорта Елены Побережец, случилось из-за миграции населения. Лишь в последние годы ситуация стала поправляться: число пассажиров стало вновь увеличиваться, в том числе в праздники и на каникулах.

Помимо снятий ограничений на перелеты свою роль сыграло то, что в этом году список перевозчиков аэропорта пополнила новая авиакомпания, а базовый перевозчик NordStar добавил сразу несколько новых направлений в свою маршрутную сеть. Всё это позволило увеличить количество обслуженных пассажиров до 510 тысяч уже к октябрю. Но настоящим стимулом к росту пассажиропотока, безусловно, стали перевозки в рамках новых стратегических проектов компании «Норникель». Общий прогноз по пассажиропотоку к концу года составляет порядка 587-590 тысяч человек. Кстати, майские и ноябрьские каникулы, давшие рост перевозок по всей стране, практически никак не сказались на показателях норильского аэропорта.

«Так или иначе, рост числа пассажиров в майские праздники традиционен, и загрузка на рейсы в этот период максимальная. А уже с середины мая мы приходим к ежегодному, самому загруженному периоду года, когда норильчане массово отправляются в отпуска. В ноябре авиакомпании сохранили интенсивность рейсов на прежнем уровне, потому говорить о каком-то скачке перевозок в эти периоды, именно по причине установления дополнительных дней отдыха для граждан, некорректно», – пояснила Елена Побережец.

В среднем общая тенденция колебания числа перевезенных пассажиров в течение года осталась привычной. Самые загруженные периоды - с середины апреля по конец июня, когда норильчане улетают в отпуска, и с конца августа до середины октября, когда они возвращаются домой. Также традиционно жаркой порой является декабрь. К концу года многие горожане отправляются на отдых и также массово возвращаются к десятым числам января.

«На эти периоды, как и всегда, мы усиливаем смены, однако ничего стрессового для нас не происходит, это ежегодно повторяющаяся ситуация, мы к ней готовы», - добавила Елена Побережец.