21 июня в Норильске отключат отопление

– Отопительный сезон в Норильске закончится 21 июня. Согласно действующему законодательству прекратить подачу тепла в дома горожан можно только после того, как в течение пяти дней устоявшаяся среднесуточная температура воздуха достигнет восьми градусов тепла.

Также с 21 числа начнутся гидропневматические испытания, поэтому жители Норильска, Кайеркана и Оганера останутся на один день без горячей воды. А жителям Талнаха придётся потерпеть неудобства дольше, так как там будут проводиться испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, чтобы выявить дефекты трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверить компенсирующую способность тепловой сети. Согласно закону, такие испытания должны проводиться не реже чем раз в пять лет. Таким образом, горячей воды в Талнахе не будет с 21 по 25 июня.