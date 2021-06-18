МАУ ИЦ «Норильские новости»

21 июня в Норильске отключат отопление

21 июня в Норильске отключат отопление

Главная / Новости / Город

21 июня в Норильске отключат отопление

Об окончании отопительного сезона рассказал Артём Парежев, исполняющий обязанности заместителя начальника управления городского хозяйства по энергетике.

21 июня в Норильске отключат отопление

– Отопительный сезон в Норильске закончится 21 июня. Согласно действующему законодательству прекратить подачу тепла в дома горожан можно только после того, как в течение пяти дней устоявшаяся среднесуточная температура воздуха достигнет восьми градусов тепла.

Также с 21 числа начнутся гидропневматические испытания, поэтому жители Норильска, Кайеркана и Оганера останутся на один день без горячей воды. А жителям Талнаха придётся потерпеть неудобства дольше, так как там будут проводиться испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, чтобы выявить дефекты трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверить компенсирующую способность тепловой сети. Согласно закону, такие испытания должны проводиться не реже чем раз в пять лет. Таким образом, горячей воды в Талнахе не будет с 21 по 25 июня.

Текст Ольга Ананских
Фото Денис Кожевников
18 июня в 18:58 430
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также