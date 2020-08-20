22 августа - День Государственного флага Российской Федерации

День Государственного флага Российской Федерации — один из официально установленных праздников России. По указу президента его ввели в 1994 году, и отмечается он 22 августа каждого года.

Уже вчера в Талнахской городской библиотеке стартовали празднования. Специалисты организовали творческий мастер-класс по созданию тематической открытки «Три цвета России», к которому можно было присоединиться в онлайн-режиме во всех социальных сетях библиотеки.

Сегодня, 20 августа, в библиотеке Кайеркана проводится историческая экскурсия «Символ славы и побед», которая начнётся в 15.00. А 23 августа в 14.00 можно принять участие в патриотическом часе «Белый, синий. Красный цвет – символ славы и победы». Подробно с информацией можно ознакомиться на официальной страничке в Facebook:

https://www.facebook.com/kajerkanlibrary/.

А уже сейчас КДЦ «Юбилейный» поздравляет страну с праздником и дарит тематическое поздравление «День российского флага», где отражаются государственные символы, культурные ценности, величие архитектуры, технологические открытия, и спортивные достижения. Видеооткрытка доступна по активной ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=-BuHnhpgzJg.

А 21 августа будет доступно видео, где дети будут отвечать на вопросы о нашей стране и флаге:

https://ren.tv/news/v-rossii/450557-mvd-rf-vypustilo-trogatelnoe-video-s-detmi-sotrudnikov-v-den-flaga.

21-22 августа по всей России пройдёт акция «Мой флаг, моя история». Все желающие могут опубликовать историю о собственных победах, достижениях, событиях в которых был задействован символ нашей страны – флаг Российской Федерации. Выложить публикацию можно на официальной страничке ВКонтаке или в своих социальных сетях с хештегом #ЦветаМоейРодины.

А 22 августа в 12.00 на Театральной площади для норильчан состоится концерт «Мой флаг! Моя Россия!» с участием творческих коллективов Городского центра культуры.