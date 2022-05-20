МАУ ИЦ «Норильские новости»

23 мая перекроют участок дороги по ул. Дзержинского в связи со сносом аварийного здания

23 мая перекроют участок дороги по ул. Дзержинского в связи со сносом аварийного здания

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23 мая перекроют участок дороги по ул. Дзержинского в связи со сносом аварийного здания

Речь идёт об аварийном жилом доме по адресу: ул. Дзержинского, 3.

23 мая перекроют участок дороги по ул. Дзержинского в связи со сносом аварийного здания

В связи с этим с 00.00 23 мая будет перекрыто движение по нечётной стороне улицы на участке от ул. Завенягина до ул. Комсомольской.

20 мая в 12:50 260
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