23 марта состоялась 27-я сессия Норильского городского Совета депутатов

В обширной повестке сессии одним из важных вопросов стало изменение структуры администрации города.

Дмитрий Карасев пояснил, что такие изменения назревали давно. Подписано четырёхстороннее соглашение, произошли крупные финансовые вливания, разрабатывается большая программа реновации, по-прежнему острым остается вопрос экологии, необходимость повышения открытости муниципальной власти. Всё это и послужило причиной кадрового обновления.

Изменений предлагается внести несколько: в новой структуре вместо десяти профильных заместителей у главы города останется восемь. Изменится функционал заместителей. В ведении основного заместителя будут находиться управления по делам ГО и ЧС, информатизации и связи, обеспечения деятельности, отдел обращений граждан и новое управление по правопорядку и административной практике, которое совместит функционал отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и отдела административного производства управления административной практики. Заместитель главы также будет контролировать деятельность «Службы спасения» и Норильского городского архива.

Меняется статус руководителей территориальных управлений Талнаха, Кайеркана и Снежногорска. Они перейдут в подчинение нового заместителя главы Норильска по территориальному развитию. Дмитрий Карасев отметил, что централизация функций обеспечит реализацию единообразных системных решений на всей территории города.

Большой блок работы сосредоточится в руках заместителя главы города по земельно-имущественным отношениям и развитию предпринимательства - эта должность также обновлена и вводится взамен должности заместителя главы города по собственности и развитию предпринимательства. В подчинение руководителя новой структуры будут отнесены управления имущества, жилищного фонда, по градостроительству и землепользованию, а также подведомственные учреждения - управление потребительского рынка и услуг, управление земельных и имущественных отношений.

Заместитель по городскому хозяйству, из ведения которого ушло одно из управлений (жилищного фонда), будет отвечать за работу управления городского хозяйства и профильных подведомственных учреждений: управления ЖКХ, «Автохозяйства» и «Норильскавтодора». Кроме того, в перспективе может быть преобразован отдел экологии горхоза. Этому моменту важно уделить особое внимание, считает градоначальник.

- На мой взгляд, отдел экологии при управлении горхоза, впоследствии должен стать управлением экологии, которое будет заниматься ликвидацией несанкционированных свалок, вопросами рекультивации земель и так далее, - пояснил Дмитрий Карасев.

Обновления коснулись и нашего профильного управления. В новой структуре оно становится управлением общественных связей и массовых коммуникаций. Информационный центр «Норильские новости» остаётся в его подчинении. Курировать деятельность управления общественных связей и массовых коммуникаций и управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике, будет новый заместитель главы города - по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Самым значимым в новой структуре администрации в нынешних условиях следует считать введение должности заместителя главы по перспективным проектам и реновации, в его ведении будут находиться вновь создаваемое управление по реновации, управление капитальных ремонтов и строительства и Фонд реновации жилой застройки Норильска. Такая необходимость, по словам Дмитрия Карасева, возникла ввиду подписания соглашений о социально-экономическом развитии Норильска.

В прямом подчинении главы Норильска останутся советник и помощник градоначальника, а также правовое управление, управление по персоналу, мобилизационный и контрольно-ревизионный отделы.

- Проработав почти два месяца в должности главы города я увидел «узкие места», и, на мой взгляд, новая структура администрации позволит устранить существующие пробелы. В целом кардинальных перемен не произошло, я считаю, что такая схема будет актуальнее в решении стоящих перед нами задач. Но это не догма, на этих условиях мы будем работать и в зависимости от ситуации сможем менять их, - пояснил глава Норильска Дмитрий Карасев.

Депутаты утвердили новую структуру администрации города. После вступления решения в силу глава города сам назначит новых заместителей и начальников управлений