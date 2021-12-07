24 декабря на Малой сцене Заполярного драматического ждут «Мадам Рубинштейн»

...Говорят, они никогда не встречались намеренно: две королевы индустрии красоты начала ХХ века – Хелена Рубинштейн и Элизабет Арден. История жёсткой конкуренции этих изысканных дам – это и история развития косметики. Они мыслили синхронно: когда империя Элизабет Арден рекламировала водостойкую тушь как «последнее слово» в макияже, империя Хелены Рубинштейн предлагала модницам свой вариант, и было трудно понять, кто на самом деле совершил открытие.

«Уж коль скоро допустимо пересечение параллельных прямых в бесконечности, то по истечении многих лет и нам позволено пофантазировать: а если бы они встретились - о чем вели бы разговоры? Против кого «затеяли бы дружбу»? как оценили бы всё?...», – говорят в театре.

Вот такую игру предлагает театралам известный австралийский драматург и сценарист Джон Мисто, выбравший для возможной встречи соперниц период 1954-1965 годов, то есть последнее десятилетие их жизни. На долю обеих выпало немало испытаний, каждой пришлось закалить характер для сложной, порою страшной борьбы за прибыль и успех в эпоху мировых войн, депрессий и революций. И каждая расплатилась за свой опыт личным одиночеством.

Характер – это судьба. Эти великие женщины работали над своим характером не меньше, чем над макияжем. И потому взгляд их на жизнь - интересен, насыщен умом и иронией, горечью знания и неуёмной страстью преодоления…

В спектакле заняты заслуженные артистки России Нина Валенская (Хелена Рубинштейн) и Марина Журило (Элизабет Арден), а также артист Александр Герасимчев (Патрик О’Хиггинс).

Билеты уже в кассе театра. Вход – по предъявлении QR-кодов.