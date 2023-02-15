24 региона России получат более 11 млрд рублей на развитие туризма
24 региона России получат более 11 млрд рублей на развитие туризма
Красноярский край на эти цели получит более 58,2 млн рублей.
«Государственные вложения позволят реализовать идеи, необходимые для развития всей отрасли и призванные сделать поездки по стране более комфортными и интересными», – отметил Михаил Мишустин, председатель правительства РФ.
В частности, более шести млрд рублей пойдёт на реализацию программ по проектированию туристического кода центров городов в 24 регионах. Федеральные средства помогут создать единое архитектурно-культурное пространство в популярных туристических местах: объединить главные достопримечательности, провести благоустройство, внедрить продуманную навигацию, оформленную в общем стиле.
Также более 5,3 млрд рублей будет направлено на грантовую поддержку бизнеса, который работает в туристической сфере. Из них более трёх млрд рублей пойдёт на реализацию общественных инициатив, в том числе обустройство национальных маршрутов и зон отдыха. Более 1,5 млрд рублей предназначено для компаний, которые занимаются обновлением инфраструктуры для путешественников. Средства направят на приобретение туристического оборудования, создание круглогодичных бассейнов, разработку новых путеводителей и аудиогидов, а также на обеспечение безбарьерной среды. Кроме того, на проекты по возведению кемпингов и автокемпингов предусмотрено 700 млн рублей.