24 региона России получат более 11 млрд рублей на развитие туризма

«Государственные вложения позволят реализовать идеи, необходимые для развития всей отрасли и призванные сделать поездки по стране более комфортными и интересными», – отметил Михаил Мишустин, председатель правительства РФ.

В частности, более шести млрд рублей пойдёт на реализацию программ по проектированию туристического кода центров городов в 24 регионах. Федеральные средства помогут создать единое архитектурно-культурное пространство в популярных туристических местах: объединить главные достопримечательности, провести благоустройство, внедрить продуманную навигацию, оформленную в общем стиле.

Также более 5,3 млрд рублей будет направлено на грантовую поддержку бизнеса, который работает в туристической сфере. Из них более трёх млрд рублей пойдёт на реализацию общественных инициатив, в том числе обустройство национальных маршрутов и зон отдыха. Более 1,5 млрд рублей предназначено для компаний, которые занимаются обновлением инфраструктуры для путешественников. Средства направят на приобретение туристического оборудования, создание круглогодичных бассейнов, разработку новых путеводителей и аудиогидов, а также на обеспечение безбарьерной среды. Кроме того, на проекты по возведению кемпингов и автокемпингов предусмотрено 700 млн рублей.