25 июня на Городском озере состоится масштабный субботник

В большой уборке примут участие более 200 человек из 18 команд, среди которых и волонтёры «Комбината добра», «Молодой Гвардии», общеобразовательных школ района, Заполярного государственного университета, а также представители разных общественных организаций, краевых учреждений и структурных подразделений муниципалитета социального назначения. Территорию разделят на несколько секторов, и каждая команда будет отвечать за уборку определённого участка.

Очисткой дна озера займутся дайверы из местного клуба «69 параллель». Подводники будут погружаться на дно озера в поисках крупного мусора и извлекать его с помощью крупной техники. Строительная компания «Лидер» предоставит машину-манипулятор и самосвал. Ещё шесть самосвалов выделит войсковая часть № 40919. Инвентарь для уборки (мётлы, лопаты, грабли, перчатки, мешки) предоставит муниципальное управление экологии. Подключение к необходимым сетям осуществит Норильский центр безопасности движения, а музыкальное сопровождение и хорошее настроение обеспечит управление по делам культуры и искусств.

Норильчане, которые желают стать частью масштабной уборки, могут зарегистрироваться по ссылке. В завершение субботника горожане смогут попробовать себя в роли сапсёрферов и прокатится по глади очищенного озера на сапдиване. Такую возможность норильчанам предоставят спортсмены Федерации функционального многоборья «Кроссфит». Организация уже выиграла несколько грантов, благодаря которым в будущем на берегу появится летняя база сапсёрферов и этот вид водного спорта станет для норильчан ещё доступнее.

Напомним, первый масштабный субботник на территории будущей зоны отдыха у Городского озера состоялся в июле 2022 года. В уборке на побережье водоёма приняли участие 130 неравнодушных горожан. Очистка территории заняла почти пять часов. «Улов» норильчан: множество автомобильных шин и бочек для топлива, детская коляска, самокат, кроватка, велосипед, чемодан, фрагменты дивана, подъездные перила, учебная противотанковая мина без взрывателя и другое.