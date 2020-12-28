26 декабря состоялось выездное комиссионное обследование свалки-полигона в районе реки Щучьей
26 декабря состоялось выездное комиссионное обследование свалки-полигона в районе реки Щучьей
На основании обращений жителей Центрального района о постоянном запахе гари Николай Тимофеев, исполняющий полномочия главы города, поручил выездной комиссии проверить свалку-полигон твёрдых коммунальных отходов на предмет возгорания.
В минувшую субботу комиссия, в состав которой вошли представители администрации, депутаты и госслужащие совместно с представителями ООО «Стройбытсервис» не обнаружили открытых очагов возгорания. Службы постоянно ворошат мусор бульдозерами и подсыпают в очаги тления шлак. Но факт об исходящем дыме и запахе гари установлен.
Акт по итогу комиссии был направлен в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, а также в енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора. Специалисты дадут рекомендации, которые представители компании должны будут выполнить в целях максимального снижения рисков распространения запаха.