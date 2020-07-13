266 рейсов выполнили пилоты «Норильск-Авиа» за время ликвидации разлива дизтоплива на реке Амбарной

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая. С этого дня по 6 июля авиакомпания «Норильск-Авиа», выполняющая полеты на МИ-8, совершила 266 рейсов. Перевезла 1388 пассажиров и более 205 тонн груза. Вылеты на Амбарку продолжаются, рассказал начальник управления транспортного и сервисного обслуживания ЗФ «Норникеля» Виталий Горбатюк.



Кроме этого, в ликвидации ЧС были задействованы два вертолета МИ-8 МЧС России, два многоцелевых вертолета Eurocopter AS350 B3 авиакомпании «Норд-Авиа», Ми-8 и крупнейший в мире серийно выпускаемый транспортный вертолёт - Ми-26 авиакомпании «Ютейр», который перевозил жилые модули и оборудование для партнеров по ликвидации аварии – предприятия «Газпромнефть».