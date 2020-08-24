27 августа - День российского кино

Несмотря на то что сам кинотеатр закрыт, праздник не пройдет бесследно. В этом году мероприятие будет организовано уже в традиционном онлайн-формате. Присоединиться можно будет в течение всего дня в социальных сетях Instagram, Facebook, OK и VK.

Всех участников ждет увлекательный мастер–класс «Иллюзия», в котором каждый научится оживлять картинки на бумаге с помощью полосатой плёнки, то есть методом сканимации. Приятным бонусом станет просмотр фильма «Королевство кривых зеркал».

Для деток и их родителей будет интересен мастер-класс «Аквагрим». В видеоуроке расскажут, как быстро и просто превратиться в любимых героев популярного мультфильма Кроша и Нюшу. После увлекательных рисовашек юные художники смогут посмотреть анимационный фильм «Смешарики».

Также будет доступен мастер-класс по плетению кос «Коса-краса» от МБУ «Централизованная библиотечная система». Участники смогут научиться плетению актуальных кос благодаря подробным схемам. Завершит программу мероприятий онлайн-просмотр фильма «Варвара-краса, длинная коса».

Все видео будут размещены в официальных аккаунтах кинокомплекса «Родина» и доступны в любое удобное для норильчан время:

https://vk.com/rodina.norilsk

https://ok.ru/rodina.norilsk

https://www.facebook.com/groups/cinemarodina/

https://www.instagram.com/kinokompleks_rodina_norilsk/