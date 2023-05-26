27 мая в 17:00 в Норильском колледже искусств состоится хореографический спектакль «Под северным сиянием»

Хореографический спектакль под таким названием приготовили студенты и преподаватели отделения «Хореографическое творчество» Норильского колледжа искусств. Северная сказка, рассказанная языком классического танца, состоится в рамках проекта Творческая школа «Играем вместе», который стал победителем грантового Конкурса долгосрочных социальных проектов, организованного Фондом целевого капитала. На сцену выйдут герои Севера — Полярный день, Полярная ночь, Северное сияние… В программе участвуют студенты НКИ и хореографические коллективы города.