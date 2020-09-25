МАУ ИЦ «Норильские новости»

27 сентября стартует онлайн-марафон от «Норникеля»

27 сентября стартует онлайн-марафон от «Норникеля»

Главная / Новости / Город

27 сентября стартует онлайн-марафон от «Норникеля»

Хочешь стать хозяином своей жизни? Тогда участвуй в онлайн-марафоне «Мастер перемен».

27 сентября стартует онлайн-марафон от «Норникеля»

Принять участие могут ребята от 12 до 18 лет из Норильска, Дудинки, Мурманска, Мончегорска, Заполярного, Никеля, Читы и Газимурского Завода. Всех участников ждёт три тематических блока – мастерство эффективной коммуникации и убеждения, построение успешной карьеры, полезные инструменты для сбалансированной жизни.

Проходить марафон будет в течение трех недель в онлайн-формате. В официальном Instagram-аккаунте @peremena_starts_with_you организаторы ежедневно будут выкладывать задания с обратной связью, викторины, информационные справки и конкурсы. А в финале участников ждёт не только розыгрыш ценных призов, но и общение со звёздными спикерами.

Благодаря марафону ребята смогут найти правильный жизненный путь и определиться с жизненными целями.

25 сентября в 10:42 450
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также