27 сентября стартует онлайн-марафон от «Норникеля»

Принять участие могут ребята от 12 до 18 лет из Норильска, Дудинки, Мурманска, Мончегорска, Заполярного, Никеля, Читы и Газимурского Завода. Всех участников ждёт три тематических блока – мастерство эффективной коммуникации и убеждения, построение успешной карьеры, полезные инструменты для сбалансированной жизни.

Проходить марафон будет в течение трех недель в онлайн-формате. В официальном Instagram-аккаунте @peremena_starts_with_you организаторы ежедневно будут выкладывать задания с обратной связью, викторины, информационные справки и конкурсы. А в финале участников ждёт не только розыгрыш ценных призов, но и общение со звёздными спикерами.

Благодаря марафону ребята смогут найти правильный жизненный путь и определиться с жизненными целями.