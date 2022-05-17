30 мая завершается голосование по отбору объектов благоустройства

На сегодня свой выбор сделали только 8800 норильчан, за оставшееся время нам требуется добрать больше 20 000 голосов.

Пока мы на последнем месте в крае по активности жителей, говорит Константин Купреенко, заместитель главы города по городскому хозяйству. Условия участия в программе подразумевают, что раз жителям нужны новые места благоустройства, они демонстрируют это путём голосования.

- Обычно норильчане более активны. В случае сохранения такой низкой планки участие Норильска в программе становится под сомнение — средства, на которые мы претендуем, могут быть распределены на другие районы края. И напротив, если мы покажем высокую активность, в будущем нам могут согласовать три территории для благоустройства вместо двух, на которые Норильск претендует сегодня. Это большая и серьёзная программа, напомню, благодаря ей в городе было создано много мест отдыха: на ул. Михайличенко, 6, Талнахской, 48, территория набережной ручья Кайерканский, Ленинском пр., 37. Думаю, жители любят там бывать и понимают, что с появлением этих зон микрорайоны становятся лучше. Так что крайне важно не выпасть из этой программы, - отметил Куприенко.

Сегодня идёт голосование по двум территориям, которые планируется обустроить в будущем году: завершающий этап на ул. Первомайской, 12-16, (Кайеркан), в результате чего там появится многофункциональный спортивно-досуговый комплекс. На участке смонтируют детскую площадку, обустроят тротуар и беговую дорожку, покрытую травмобезопасным покрытием. Также там собираются установить опоры освещения со светодиодными уличными светильниками, детское игровое оборудование, лавочки и урны.

Второй участок - в Талнахе, в районе ул. Рудной, 9-11. Там хотят оборудовать стадион с полимерным резиновым покрытием и спортивным оборудованием, зонами воркаута, спортивно-игровой - для детей младшего возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья. Также здесь планируется обустроить зоны тихого отдыха с малыми архитектурными формами и навесами-качелями. Важно, что рядом расположена школа № 43, и школьники смогут проводить на этом стадионе различные мероприятия.

А нынешним летом будет благоустроен участок в районе ул. Комсомольской, 9, и продолжатся работы на ул. Первомайской, 12-16.

- Мы стараемся подходить к вопросу комплексно и при обустройстве территорий окрашиваем фасады прилегающих домов, асфальтируем дворы и так далее. Такие удобные зоны стараемся делать в каждом районе. Конечно, хочется, чтобы такая возможность была у нас и впредь. Поэтому очень важно, чтобы норильчане проголосовали за предлагаемые к благоустройству территории, - поясняет Константин Купреенко. - Сделать это могут все, кому исполнилось 14 лет. Касается это и жителей Центрального района, ведь когда здесь обустраивали новые территории, талнахцы и кайерканцы активно поддерживали данные проекты.

Для голосования потребуется активный аккаунт на портале Госуслуг, также можно зайти на портал напрямую либо через вкладку «Формирование комфортной городской среды» на сайте города www.norilsk-city.ru. Затем следует выбрать «Норильск», и далее - одну из двух предлагаемых территорий.

В помощь тем, кто не знает, как проголосовать самостоятельно, в АДЦ, МФЦ и в СРК «Арена» работают волонтёры.