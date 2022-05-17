МАУ ИЦ «Норильские новости»

30 мая завершается голосование по отбору объектов благоустройства

30 мая завершается голосование по отбору объектов благоустройства

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30 мая завершается голосование по отбору объектов благоустройства

Напомним, голосование проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

30 мая завершается голосование по отбору объектов благоустройства

На сегодня свой выбор сделали только 8800 норильчан, за оставшееся время нам требуется добрать больше 20 000 голосов.

Пока мы на последнем месте в крае по активности жителей, говорит Константин Купреенко, заместитель главы города по городскому хозяйству. Условия участия в программе подразумевают, что раз жителям нужны новые места благоустройства, они демонстрируют это путём голосования.

- Обычно норильчане более активны. В случае сохранения такой низкой планки участие Норильска в программе становится под сомнение — средства, на которые мы претендуем, могут быть распределены на другие районы края. И напротив, если мы покажем высокую активность, в будущем нам могут согласовать три территории для благоустройства вместо двух, на которые Норильск претендует сегодня. Это большая и серьёзная программа, напомню, благодаря ей в городе было создано много мест отдыха: на ул. Михайличенко, 6, Талнахской, 48, территория набережной ручья Кайерканский, Ленинском пр., 37. Думаю, жители любят там бывать и понимают, что с появлением этих зон микрорайоны становятся лучше. Так что крайне важно не выпасть из этой программы, - отметил Куприенко.

Сегодня идёт голосование по двум территориям, которые планируется обустроить в будущем году: завершающий этап на ул. Первомайской, 12-16, (Кайеркан), в результате чего там появится многофункциональный спортивно-досуговый комплекс. На участке смонтируют детскую площадку, обустроят тротуар и беговую дорожку, покрытую травмобезопасным покрытием. Также там собираются установить опоры освещения со светодиодными уличными светильниками, детское игровое оборудование, лавочки и урны.

Второй участок - в Талнахе, в районе ул. Рудной, 9-11. Там хотят оборудовать стадион с полимерным резиновым покрытием и спортивным оборудованием, зонами воркаута, спортивно-игровой - для детей младшего возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья. Также здесь планируется обустроить зоны тихого отдыха с малыми архитектурными формами и навесами-качелями. Важно, что рядом расположена школа № 43, и школьники смогут проводить на этом стадионе различные мероприятия.

А нынешним летом будет благоустроен участок в районе ул. Комсомольской, 9, и продолжатся работы на ул. Первомайской, 12-16.

- Мы стараемся подходить к вопросу комплексно и при обустройстве территорий окрашиваем фасады прилегающих домов, асфальтируем дворы и так далее. Такие удобные зоны стараемся делать в каждом районе. Конечно, хочется, чтобы такая возможность была у нас и впредь. Поэтому очень важно, чтобы норильчане проголосовали за предлагаемые к благоустройству территории, - поясняет Константин Купреенко. - Сделать это могут все, кому исполнилось 14 лет. Касается это и жителей Центрального района, ведь когда здесь обустраивали новые территории, талнахцы и кайерканцы активно поддерживали данные проекты.

Для голосования потребуется активный аккаунт на портале Госуслуг, также можно зайти на портал напрямую либо через вкладку «Формирование комфортной городской среды» на сайте города www.norilsk-city.ru. Затем следует выбрать «Норильск», и далее - одну из двух предлагаемых территорий.

В помощь тем, кто не знает, как проголосовать самостоятельно, в АДЦ, МФЦ и в СРК «Арена» работают волонтёры.

17 мая в 16:30 800
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