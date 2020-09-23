30 октября пройдёт конкурс на должность главы города

Как пояснил в ходе 22-й сессии НГСД спикер местного парламента Александр Пестряков, по закону ближайшая возможная дата проведения конкурса на должность главы Норильска — 30 октября. Именно этот день единогласно определили депутаты.

- Мне понятно желание моих коллег решить этот важнейший для города вопрос максимально быстро. Мы все заинтересованы в том, чтобы конкурс состоялся в возможно короткий срок, и наш город вернулся к нормальному течению жизни, - прокомментировал принятое решение председатель горсовета.

Александр Пестряков напомнил, что действующим положением о конкурсе создаётся комиссия, куда включены три человека по представлению губернатора края и три – из состава НГСД. Затем определяется период приёма и подготовки документов (30 календарных дней с момента опубликования решения о проведении конкурса), который ориентировочно завершится 23 октября. 30 октября комиссия соберётся для принятия решения о допуске кандидатов, заслушает программу каждого из них, рассмотрит предоставленные документы. По результатам заседания комиссии должно быть выдвинуто не менее двух кандидатов для утверждения на сессии горсовета. Александр Пестряков надеется, что всё пройдёт в полном соответствии с процедурой, и уже в начале ноября Горсоветом будет избран глава Норильска. Он также пояснил, что на решение этого вопроса отведено полгода с момента принятия отставки предыдущего градоначальника.

— Сказать, кто будет в числе кандидатов на этот пост, как вы понимаете, невозможно. Сейчас сами потенциальные претенденты должны обозначить свою позицию и заявиться на конкурс, - отметил спикер местного парламента.

Сегодня же депутатский корпус Норильска утвердил состав конкурсной комиссии от Горсовета. Парламентарии поддержали кандидатуры председателей профильных комиссий – Виктора Цюпко, Дмитрия Карасёва и Ларисы Непляхович. Кого введёт в состав конкурсной комиссии губернатор Красноярского края, станет известно позднее.

Требования к кандидатам, претендующим на должность градоначальника, а также перечень документов, которые они должны предоставить в конкурсную комиссию, определены «Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Норильска».