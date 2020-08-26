39 аппаратов ИВЛ распределены в медучреждения

Все 39 аппаратов распределены по больницам. Один аппарат искусственной вентиляции легких передан в посёлок Светлогорск. Еще десять - в Таймырскую межрайонную поликлинику в Дудинке. Оставшиеся 28 аппаратов разделили среди норильских больниц. В городскую больницу №2 – восемь аппаратов, в оганерскую больницу – 15 аппаратов и в детскую больницу - пять.

Всего компанией «Норникель» на меры против пандемии было выделено 20 миллионов рублей. На эти средства были закуплены 39 аппаратов ИВЛ, медпрепараты и средства индивидуальной защиты.