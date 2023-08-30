Дмитрий Карасев проверил ход работ по укладке асфальтового покрытия
Дмитрий Карасев проверил ход работ по укладке асфальтового покрытия
«Запуск второго асфальтобетонного завода дал возможность увеличить объёмы запланированных работ по ремонту дорожного покрытия в этом году в два раза, — отметил градоначальник. — Выпустили почти 200 тысяч тонн асфальта. Качество продукции в приоритете. Неоднократно обращал внимание подрядчика, что водорастворимого асфальта быть не должно! Производитель гарантировал, что в этом году на дорогах будет качественное покрытие, которое не слезет за зиму. Весной обязательно оценим состояние дорог. Я дал поручение о двойном контроле уложенного асфальта. Сейчас его качество соответствует всем стандартам. Рассчитываю, что он прослужит ещё несколько лет. Кроме того, до конца строительного сезона будет отремонтировано покрытие в 62 дворах Большого Норильска. Сейчас формируем перечень дворовых территорий на следующий год. Обращаюсь к горожанам с просьбой озвучивать свои предложения. Мы обязательно внесём в план указанные дворы».
Игорь Петеримов, начальник «Норильскавтодора», рассказал, что в этом году был запланирован ремонт более 26 километров автомобильных дорог и 40 тысяч кв. м проездов к дворовым территориям. Сейчас завершён ремонт на ул. Орджоникидзе, Молодёжном проезде, объездной дороге в Талнахе. На трёх участках трассы Норильск — Алыкель завершается устранение недочётов. Участки на ул. Талнахской и дороге к Дворцу спорта «Арктика» готовятся к приёмке.
«Есть вероятность, что из-за ограниченных мощностей не успеем завершить работы на улице Завенягина. Этот участок будет приоритетным в следующем году. В планах также ремонт не менее 20 километров автодорог. В этом строительном сезоне, как и в предыдущих, сталкиваемся с растеплением вечной мерзлоты, просадкой грунта. Тем не менее рассчитываем, что работы будут выполнены в заявленных объёмах. Также хочу отметить, что в этом году впервые начали использовать асфальтобетонную смесь, изготовленную по новой рецептуре», — добавил Игорь Петеримов.
По словам руководителя «ИЛАН-Норильск» Владимира Будылина, сотрудники предприятия приняли все меры, чтобы качество выпускаемого асфальта соответствовало требованиям и нормативам. В этом строительном сезоне приобрели новое оборудование, в том числе лабораторное.
Также Дмитрий Карасев отметил ещё одно направление работы в сфере благоустройства дорожного полотна — дороги, построенные в советский период и нуждающиеся в полной замене покрытия. Это очень затратный проект, предполагающий большой объём работ. Поэтому логичнее разбить территорию на небольшие участки и ремонтировать по частям каждый строительный сезон. Сейчас администрация города определяет очерёдность участков дорожного покрытия, готовит проектную документацию, планирует строительно-монтажные работы.
– В целом, общий ход работ по ремонту дорожного покрытия оцениваю положительно. Строительный сезон завершится в конце сентября. Через две недели проведу очередную проверку, — заключил Дмитрий Карасев.