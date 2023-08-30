​Дмитрий Карасев проверил ход работ по укладке асфальтового покрытия

«Запуск второго асфальтобетонного завода дал возможность увеличить объёмы запланированных работ по ремонту дорожного покрытия в этом году в два раза, — отметил градоначальник. — Выпустили почти 200 тысяч тонн асфальта. Качество продукции в приоритете. Неоднократно обращал внимание подрядчика, что водорастворимого асфальта быть не должно! Производитель гарантировал, что в этом году на дорогах будет качественное покрытие, которое не слезет за зиму. Весной обязательно оценим состояние дорог. Я дал поручение о двойном контроле уложенного асфальта. Сейчас его качество соответствует всем стандартам. Рассчитываю, что он прослужит ещё несколько лет. Кроме того, до конца строительного сезона будет отремонтировано покрытие в 62 дворах Большого Норильска. Сейчас формируем перечень дворовых территорий на следующий год. Обращаюсь к горожанам с просьбой озвучивать свои предложения. Мы обязательно внесём в план указанные дворы».

Игорь Петеримов, начальник «Норильскавтодора», рассказал, что в этом году был запланирован ремонт более 26 километров автомобильных дорог и 40 тысяч кв. м проездов к дворовым территориям. Сейчас завершён ремонт на ул. Орджоникидзе, Молодёжном проезде, объездной дороге в Талнахе. На трёх участках трассы Норильск — Алыкель завершается устранение недочётов. Участки на ул. Талнахской и дороге к Дворцу спорта «Арктика» готовятся к приёмке.

«Есть вероятность, что из-за ограниченных мощностей не успеем завершить работы на улице Завенягина. Этот участок будет приоритетным в следующем году. В планах также ремонт не менее 20 километров автодорог. В этом строительном сезоне, как и в предыдущих, сталкиваемся с растеплением вечной мерзлоты, просадкой грунта. Тем не менее рассчитываем, что работы будут выполнены в заявленных объёмах. Также хочу отметить, что в этом году впервые начали использовать асфальтобетонную смесь, изготовленную по новой рецептуре», — добавил Игорь Петеримов.

По словам руководителя «ИЛАН-Норильск» Владимира Будылина, сотрудники предприятия приняли все меры, чтобы качество выпускаемого асфальта соответствовало требованиям и нормативам. В этом строительном сезоне приобрели новое оборудование, в том числе лабораторное.

Также Дмитрий Карасев отметил ещё одно направление работы в сфере благоустройства дорожного полотна — дороги, построенные в советский период и нуждающиеся в полной замене покрытия. Это очень затратный проект, предполагающий большой объём работ. Поэтому логичнее разбить территорию на небольшие участки и ремонтировать по частям каждый строительный сезон. Сейчас администрация города определяет очерёдность участков дорожного покрытия, готовит проектную документацию, планирует строительно-монтажные работы.

– В целом, общий ход работ по ремонту дорожного покрытия оцениваю положительно. Строительный сезон завершится в конце сентября. Через две недели проведу очередную проверку, — заключил Дмитрий Карасев.