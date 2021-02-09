МАУ ИЦ «Норильские новости»

На частной стоянке «Север» частично обрушилась кровля

На частной стоянке «Север» частично обрушилась кровля

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На частной стоянке «Север» частично обрушилась кровля

По предварительной информации, пострадавших нет.

На частной стоянке «Север» частично обрушилась кровля

Сегодня, 9 февраля, в 13.03 в ЕДДС поступила информация о том, что на частной стоянке «Север», которая располагается по адресу: Вальковское шоссе, 6, произошло частичное обрушение кровли. На место события направлен аварийно-спасательный отряд экстренного реагирования. Известно, что частично повреждён КАМАЗ, который в это время стоял на стоянке.

Вся информация передана индивидуальному предпринимателю, который содержит стоянку.

9 февраля в 14:22 610
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