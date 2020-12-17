6 декабря в Норильске состоялось первое заседание местной Общественной палаты нового созыва

Председателем была избрана Наталья Солодовник, которая возглавляет эту структуру с октября 2019 года. Её заместителями — Анастасия Батова и Марина Птица.

Также был сформирован совет палаты, в который, помимо всех вышеперечисленных, вошли ещё четверо: Максим Миронов, Лариса Стрючкова, Константин Кочан и Татьяна Сазонова. Всего же в Общественной палате 21 человек.

Кроме организационных, общественники обсудили вопросы, связанные с городским хозяйством. И подняли тему, прорабатывать которую начали в 2019 году, — сбор и утилизация батареек. Сегодня уже понятно, как идеи можно оформить в действующий долгосрочный проект. На следующее заседание, запланированное на 26 января, приглашены потенциальные участники проекта.

Наталья Солодовник, комментируя результаты первого заседания Общественной палаты нового созыва, сказала "Заполярной Правде":

- Как и всегда, мы настроены на плодотворную и эффективную работу. Хочется, конечно, увидеть результаты внедрения наших инициатив и предложений скорее, но нужно понимать, что только маленькими, выверенными шагами, можно прийти к большим результатам. Мы уверены, что осознанность и участие каждого в реальных делах обязательно принесут плоды.