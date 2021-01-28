​Жалобы горожан на холод в автобусах и нарушение графика движения не остались без внимания

Борис Гарячий, заместитель главного инженера по ремонту, по просьбе главы прокомментировал обращения граждан и признал, что жалобы обоснованы: в автобусе, как ни старайся его утеплить и обогреть, может быть холодно, потому что через открывающиеся на остановках двери в салон попадает морозный воздух.

– В Норильске работают автобусы, оборудованные специально для севера, — пояснил Борис Гарячий. – Но при этом, согласно руководству по эксплуатации, его рабочий предел составляет –40˚С.

Окна в наших автобусах — это герметичные стеклопакеты, а не просто резинка, в которую два стекла вклеены. В них нет форточек. Пол и бока утеплены. Также под переднюю облицовку закладывается бельтинг — тяжёлая, прочная и плотная ткань, чтобы железо не остывало. На дверях — дополнительные уплотнители. Предпусковой жидкостный подогреватель имеет на пять киловатт большую теплоотдачу, чем в автобусах на материке.

– В общем, для того чтобы в салоне было тепло, делается всё возможное, — подытожил инженер.

Если же в автобусе холодно, необходимо сообщить об этом кондуктору и водителю. Также можно проинформировать диспетчера НПОПАТ по телефону 406-000.

Выслушав специалиста и осмотрев один из рейсовых автобусов, Дмитрий Карасев заключил, что работу отопительных приборов необходимо контролировать особо, в случае неисправности тут же применять меры, не дожидаясь нареканий со стороны горожан.

– Очень важно, чтобы муниципальный транспорт на севере работал как часы, чтобы пассажирам было тепло и удобно, — подчеркнул глава.

Директор НПОПАТ Александр Тетенькин одной из главных проблем предприятия считает дефицит кадров:

– Нам не хватает сегодня 80 водителей. Из 180 имеющихся автобусов работают только 135, потому что некому сесть за руль. А увольняются водители сейчас активно потому, что на территории сейчас появляются крупные предприятия, где зарплата в разы больше, чем у нас, — посетовал он.

Дмитрий Карасев ответил на это:

– Нужно встретиться с коллективом, рассказать, что муниципалитет с проблемой знаком. Она не решится так быстро, как хотелось бы, потому что заработная плата в муниципальном предприятии привязана к различным критериям и нормативным правовым актам, и не только от муниципалитета зависит замена этих критериев, предстоит большая работа по этому вопросу с Красноярским краем. Мы понимаем необходимость решения проблем предприятия, которое занимается столь важным для города делом — транспортным обслуживанием населения, поэтому изыщем все возможности, чтобы обеспечить сотрудников достойной заработной платой.

Второй важный вопрос — обновление парка.

– Процентов 70 автобусов имеют практически стопроцентный износ, — поделился наболевшим Александр Тетенькин. — Есть машины с пробегом больше миллиона километров. Некоторые автобусы у нас работают с 2002 года. А по нормативам срок службы автобусов большого класса — семь лет и один месяц. Последний же раз новые машины поступали пять лет назад. А учитывая, в каких экстремальных условиях автобусы эксплуатируются, парк обновлять нужно ежегодно. На днях мы получим пять автобусов, летом планируем ещё пять, но это капля в море.

– Сразу сто автобусов мы приобрести не сможем, это слишком дорого, – пояснил глава. – Но средства на покупку хотя бы 10–15 автобусов просто необходимо заложить в городской бюджет. Несмотря на то что бюджет на 2021 год утверждён, мы внесём корректировку.