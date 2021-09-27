73 компании из 13 стран поборются за право создать архитектурную концепцию реновации Норильска

Конкурс стартовал в июле по инициативе администрации города и Агентства развития Норильска, при поддержке компании «Норникель». Оператор конкурса - Международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab».

Участники оставляли заявки на сайте конкурса. К ним они прикладывали портфолио реализованных проектов и эссе на тему преображения Норильска, учитывающее уникальность географического положения заполярного города, климатические характеристики, исторические особенности застройки, а также показывающее новое видение территории, которая развивается и как центр цветной металлургии мирового уровня, и как центр компетенций, знаний и исследований в Арктике.

По всем правилам заявки оформили 27 участников: 12 индивидуальных претендентов и 15 консорциумов, всего 73 компании.

География участников обширная - 13 стран, 22 города. Одобрены заявки архитектурных бюро из России (Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Казань, Кировск, Якутск, Реутов и Саратов), Великобритании (Лондон), Дании (Копенгаген), Белоруссии (Минск), Китая (Чанчунь), Турции (Стамбул), Индии (Мумбаи), США (Шарлотсвилл), Канады (Торонто), Франции (Париж и Шарантон), Нидерландов (Утрехт), Швеции (Стокгольм) и Норвегии (Тромсё и Будё).

Жюри в составе экспертов в сфере комплексного развития территорий, экологии, экономики и пространственного планирования, маркетинга и коммуникаций, технологий и инноваций из России и зарубежья определит трёх финалистов, которые займутся разработкой конкурсных предложений. Им предстоит предложить свои решения по повышению привлекательности Норильска для жизни, учёбы и работы, улучшению общественной активности городских территорий, благоустройству имеющихся объектов, а также по развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

Итоги конкурса подведут в марте 2022 года.

Создание архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года - важный этап программы социально-экономического развития города, предусмотренной четырехсторонним соглашением между правительствами РФ и Красноярского края, администрацией Норильска и компанией «Норникель».