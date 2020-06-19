МАУ ИЦ «Норильские новости»

75 новых случаев коронавируса выявлено в Норильске за сутки

75 новых случаев коронавируса выявлено в Норильске за сутки

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75 новых случаев коронавируса выявлено в Норильске за сутки

75 новых случаев коронавируса выявлено в Норильске за сутки

Теперь счёт заболевших перевалил за две с половиной сотни. На 258 инфицированных приходится 84 выздоровевших, десять из которых выписаны за последние сутки.

На карантине находятся 392 человека, из которых 20 добавились за последние сутки. 397 человек с наблюдения сняты.

19 июня в 14:20 380
КарантинКоронавирусCOVID-19
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