МАУ ИЦ «Норильские новости»

​В Норильске пройдёт комплексная проверка готовности системы централизованного оповещения

​В Норильске пройдёт комплексная проверка готовности системы централизованного оповещения

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​В Норильске пройдёт комплексная проверка готовности системы централизованного оповещения

​В Норильске пройдёт комплексная проверка готовности системы централизованного оповещения

С 24 по 28 апреля в период с 10.30 до 11.25 будет проводиться комплексная проверка готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города. Путём включения электросирен и передачей речевой информации проверочного сигнала по каналам телевизионного и проводного вещания, а также эфирного радиовещания будет подаваться сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ».

При получении сигнала оповещения и речевой информации населению действий не совершать, руководителям организаций мер не предпринимать.

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Фото из открытых источников
24 апреля в 10:23 560
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