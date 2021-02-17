​Несмотря на снежную зиму, подрядчик справляется с очисткой проездов

Контракт на их обслуживание УЖКХ Норильска заключило в декабре прошлого года, его стоимость около 2,7 млн рублей. Согласно документу, подрядчик должен очищать от снега 18 городских проездов, 15 из которых расположены в Оганере (в бесснежные дни техника снимает накаты от автомобилей).

Специалисты отмечают, что количество выпавшего снега значения не имеет — подрядчикам нужно будет иметь это в виду. В этом году неудобства причиняют и актированные дни, когда техника вынуждена заезжать в гараж для обогрева между срезкой снега и его вывозом. Порой, в особенно холодные дни, техника только ворошит снег и сдвигает его в сторону, освобождая проезд, а вывозит его позднее. В УЖКХ поясняют, что процесс постоянно контролируется, и сейчас состояние проездов удовлетворительное: есть возможность разъехаться нескольким машинам. Так что с работой подрядчик справляется.

- Это местный предприниматель, проверенный, замечаний к нему нет. Что и понятно: если сравнивать с прошлыми годами, сейчас обращений жителей Оганера на снежные заносы проездов намного меньше. Хотя жалобы встречаются, но чаще они касаются иных участков - дворов, территорий учреждений. Мы принимаем все жалобы в отделе оперативного контроля и направляем исполнителям работ в каждом конкретном случае, - рассказал Анвар Низамутдинов, заместитель начальника УЖКХ.

Он также добавил, что учитывая количество выпавшего в этом году снега, к его масштабному вывозу из города планируется приступить чуть раньше, чем обычно. В УЖКХ надеются, это позволит избежать весеннего «половодья» на дорогах, повреждающего дорожное покрытие.