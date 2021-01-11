8 января из ледового плена в Енисейском заливе был освобожден контейнеровоз «Спарта-3»

Флагман ООО «Оборонлогистика» теплоход «Спарта-3» выполнял коммерческий рейс, следуя из Дудинки в Архангельск с коммерческим грузом. Теплоход и сопровождавший его ледокольный буксир не смогли самостоятельно продолжить движение по ранее проложенному каналу в Енисейском заливе из-за обширных торосов, образовавшихся в районе мыса Сопочная Карга при становлении припая, толщина льда в котором достигала 70 сантиметров.

Представители судовладельцев контейнеровоза «Спарта-3» и буксира «Кигориак» 15 декабря 2020 года обратились с просьбой вывести суда из Енисейского залива в ФГУП «Атомфлот». В акватории Северного морского пути в этот момент по долгосрочным контрактам работали атомные ледоколы «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач». Руководство «Атомфлота» после согласования с партнёрами, которое длилось 9 дней, сняли 24 декабря с плановых работ атомный ледокол «Вайгач» и перебросили его из Обской губы для оказания помощи заблокированным судам.

По словам первого заместителя генерального директора, директора по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонида Ирлицы, одной из сложностей проводки контейнеровоза «Спарта-3» в ледовых условиях стало наличие у него бульба — выступающего элемента в носовой части, который изменяет направление воды по всему корпусу корабля и уменьшает сопротивление. Данная конструктивная особенность не позволила взять теплоход на буксир методом «вплотную», когда форштевень судна заводят в специальное углубление в корме ледокола, закрепляют и так буксируют.

Под руководством штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» перед началом проводки атомный ледокол «Вайгач» произвел околку контейнеровоза, а затем обновил и расширил ранее проложенный канал. После этого атомоход взял судно на короткий буксир. Благодаря профессионализму капитана атомного ледокола «Вайгач» Александра Скрябина и слаженным действиям экипажа атомохода операция была выполнена в сжатые сроки — в течение 12 часов.

Однако на севере Енисейского залива суда вновь были заблокированы ледовыми полями. Кроме того, на «Спарте-3» вышло из строя рулевое управление. Ледокольный буксир сумел выйти на более лёгкий лёд и покинуть район, а контейнеровоз снова остался ждать помощи.

К теплоходу «Спарта-3» 1 января вернулся атомный ледокол «Вайгач» и дизельный ледокол «Адмирал Макаров», находящийся в оперативном управлении «Росатомфлота». Атомоход начал прокладывать канал, а ледокол взял судно на буксир, таким образом выйдя караваном на более лёгкий лёд западнее острова Белого в Карском море. Атомный ледокол «Вайгач» вернулся к работе по контрактным обязательствам, ледокол «Адмирал Макаров» вместе с судном «Спасатель Карев» продолжили буксировку теплохода. 8 января дизельный ледокол «Адмирал Макаров» закончил проводку в Баренцевом море, а «Спасатель Карев» начал буксировку контейнеровоза «Спарта-3» в порт Архангельск.