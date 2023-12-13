835 многоквартирных домов Норильска из 853 получили паспорт готовности к отопительному сезону

На сегодняшний день все теплоисточники города ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 работают в штатном режиме. Гидравлические температурные параметры соответствуют утверждённым режимам теплоснабжения. Нарушений работы технологического оборудования и порывов на сетях не зафиксировано.

Все организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и объектов муниципальной собственности, укомплектованы необходимым аварийным запасом материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварий на сетях и объектах ЖКХ.

Дежурно-диспетчерские бригады работают в круглосуточном режиме.

«1 ноября Норильск получил паспорт готовности к отопительному периоду. На сегодняшний день из 853 многоквартирных домов 835 выданы паспорта и акты готовности к отопительному периоду, по 16 многоквартирным домам выданы акты с замечаниями со сроками устранения до 15 декабря. После устранения замечаний будут выданы акты готовности», – отмечает начальник управления городского хозяйства.

Несмотря на проведённые работы при подготовке к отопительному периоду, горожане продолжают жаловаться на отсутствие отопления или недогрев приборов отопления в квартирах.

Все поступающие обращения консолидируются в реестре и направляются в управляющие организации для отработки.

Напоминаем, что при возникновении аварийных ситуаций граждане могут обращаться в аварийную службу своей управляющей компании или отдел оперативного контроля УЖКХ по телефону 43-70-57.