МАУ ИЦ «Норильские новости»

​Охотнадзор круглосуточно патрулирует пригород Норильска

​Охотнадзор круглосуточно патрулирует пригород Норильска

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​Охотнадзор круглосуточно патрулирует пригород Норильска

Сотрудники охотнадзора продолжают поиски волков, которых видели в окрестностях Норильска.

​Охотнадзор круглосуточно патрулирует пригород Норильска

Специалисты отмечают, что в черте города опасных хищников никто не видел, однако были зафиксированы их следы. В поисках задействованы три группы — охотинспекторы минэкологии края, охотпользователи и сотрудники правоохранительных органов.

Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования региона, подтвердил, что службы работают в круглосуточном режиме. Работа продолжится до тех пор, пока ситуация в городе не стабилизируется. Также министр напомнил, что в случае встречи с хищником необходимо сообщить об этом сотруднику минэкологии края Александру Климкину по номеру 34-57-48, а также сотрудникам полиции.

Фото из открытых источников
26 января в 09:24 800
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