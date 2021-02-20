При обрушении пешеходной галереи на Норильской обогатительной фабрике пострадали восемь человек
При обрушении пешеходной галереи на Норильской обогатительной фабрике пострадали восемь человек
Данные были озвучены на комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Норильска, заседание которой прошло сразу же, как стало известно о трагедии. КЧС провёл и. о. главы города Михаил Шевченко.
В 04.39 от диспетчера НОФ поступило сообщение в Единую дежурную диспетчерскую службу Норильска об обрушении галереи отделения среднего дробления дробильного цеха. Под завалами оказались шесть человек. Четверых нашли - трое в больнице, один скончался. Под обломками остаются двое, их ищут с помощью тепловизоров. Ещё двое находились в самой галерее и также были доставлены в больницу. Всего пострадавших восемь человек.
Сейчас на месте аварии работают 162 специалиста, в их числе медики, полицейские, сотрудники Норильской службы спасения, пожарно-спасательной части, военизированной горноспасательной части, аварийно-спасательного отряда ГО и ЧС Таймырского муниципального района и другие. Задействованы 50 единиц техники. Недостатка в специалистах и оборудовании нет.
Администрация Норильска, информационный центр «Норильские новости» выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего и желают скорейшего выздоровления пострадавшим.