​При обрушении пешеходной галереи на Норильской обогатительной фабрике пострадали восемь человек

В 04.39 от диспетчера НОФ поступило сообщение в Единую дежурную диспетчерскую службу Норильска об обрушении галереи отделения среднего дробления дробильного цеха. Под завалами оказались шесть человек. Четверых нашли - трое в больнице, один скончался. Под обломками остаются двое, их ищут с помощью тепловизоров. Ещё двое находились в самой галерее и также были доставлены в больницу. Всего пострадавших восемь человек.

Сейчас на месте аварии работают 162 специалиста, в их числе медики, полицейские, сотрудники Норильской службы спасения, пожарно-спасательной части, военизированной горноспасательной части, аварийно-спасательного отряда ГО и ЧС Таймырского муниципального района и другие. Задействованы 50 единиц техники. Недостатка в специалистах и оборудовании нет.

Администрация Норильска, информационный центр «Норильские новости» выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего и желают скорейшего выздоровления пострадавшим.