97 норильских семей в этом году бесплатно получили автономные дымовые извещатели

Как рассказал руководитель территориального отдела управления социальной защиты населения Красноярского края по городу Норильску Сергей Городилов, речь идёт о семьях, имеющих трёх и более детей; семьях, в которых дети пребывают в социально опасном положении; семьях с детьми-инвалидами. Извещатели предоставляются бесплатно, плата за установку и обслуживание остаётся за получателями.

В этом году выдано 434 извещателя 97 семьям. Сергей Городилов отметил, что в их число входят семьи, подавшие заявление как в этом году, так и в прошлом: «До 1 июня в отделение поступило 52 заявления. Порядок приёма заявок на получение извещателей именно таков: заявления принимаются до 1 июня, а затем – до 1 января. Но сейчас в этот порядок вносятся изменения, возможно, и приём заявлений, и выдача аппаратов будут вестись круглогодично».

Он также добавил, что на прошлой неделе в город поступило 1000 извещателей для последующей выдачи, и сегодня в отделение приглашаются все получатели – и те, кто подал заявление ранее, и те, кто не успел этого сделать, но решил воспользоваться своим правом. Выдача продлится и в течение следующего года.