​Прошёл ровно год с момента, когда в России зафиксировали первый случай заболевания COVID-19

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке новой коронавирусной инфекции в Ухани. Уже 30 января 2020 года ВОЗ объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. Первый случай заболевания среди россиян был зафиксирован 1 марта прошлого года. А сегодня общее число заболевших в стране достигло 4 257 650.

В Норильске первых два случая были зафиксированы 1 апреля прошлого года. А в Красноярском крае – 17 марта в столице региона.

Сегодня в Большом Норильске зарегистрировано 12 новых случаев заражения. И суточный темп прироста составил 0,5%. Всего за всю пандемию в городе заболело 2 639 человек.