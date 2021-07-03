А годы Дудинки летят и летят...

Дело чести

Празднику на Набережной площади не помешал северный борей, который смёл перед концертом нарядную сценическую «ракушку» и разметал палатку звукооператоров. Но разве северян удивишь такими капризами стихии? Жизнелюбие и талант горожан — вот в чём сила, брат! Тем более что в честь праздника, который совпал с Днём молодёжи, в город как символ надёжной защиты вошла колонна автопробега из 20 машин и байков, украшенных флагами «Боевого братства» и ветеранских объединений наших десантников, пограничников, морских пехотинцев, норильских клубов «Ночные волки» и «Русские мотоциклисты». Они образовали праздничную площадку недалеко от управления порта, куда сразу стала сбегаться любопытная местная молодёжь. Бравые мужчины объяснили, что свой автопробег посвятили и грядущему 1 июля — Дню ветеранов боевых действий, а также 80–летию со дня начала Великой Отечественной войны и историческому параду Победы на Красной площади. Они привезли соседям выставку макетов оружия из музея боевой славы Норильского отделения «Боевого братства», устроили интерактивный тир, где любой желающий мог пострелять из охолощённого оружия по мишеням. Норильские ветераны и байкеры вместе с дудинскими товарищами возложили цветы к обелиску героям Великой Отечественной войны. Местная молодёжь внимала важности события и мотала на ус: память о героических предках — дело чести потомков.

Подарки и лучшие слова

Торжество на суровом ветру объединило стойких горожан от мала до велика. Глава Таймыра Евгений Вершинин, не усомнившийся, что праздничный «матч» состоится при любой погоде, вышел к народу не только с сердечными поздравлениями, но и с подарком — вручил главе Дудинки Юрию Гурину сертификат на два автобуса для пассажирских перевозок. В Дудинке сложилось немало хороших традиций в день рождения — от души чествовали и счастливого горожанина, накануне ставшего отцом, и молодожёнов, и лучших выпускников.

В этот день звучало множество тёплых поздравлений, но особо запомнилось весьма трогательное приветствие депутата Законодательного собрания Красноярского края Валерия Вэнго, выросшего в столице Таймыра:

– Наша Дудинка из простого зимовья стала городом–портом, форпостом России для освоения Севера и Арктики. Жители Таймыра с любовью называют её ромашковым городом, местом, где швартуются сердца, «сердца половинкой...». Здесь родились и выросли многие поколения северян, для которых Дудинка стала малой родиной. И сегодня люди свой город любят и переживают за его развитие. Здесь состоялась целая плеяда руководителей. Сегодня мы с любовью вспоминаем и Геннадия Степановича Радаева, Геннадия Павловича Неделина, чтим память руководителей Дудинского порта Александра Григорьевича Кизима, Лонгина Андреевича Хана. На Набережной площади, где мы сейчас празднуем, гуляли наши любимые поэтессы и писательницы Любовь Прокопьевна Ненянг и Огдо Аксенова, на этой сцене стояли знаменитые художники Борис Молчанов и Мотюмяку Турдагин. К сожалению, ушли из жизни все наши ветераны, которые были прямыми участниками Великой Отечественной войны. Вспомним и 58 почётных жителей Таймыра, которых уже нет с нами... Сегодня хочу пожелать каждой дудинской семье, чтобы сбылось всё, что задумали. А дети, уверен, продолжат наши добрые дела.

«Человек города» — звучит гордо

В Дудинке рождается новая традиция — награждение в день праздника отличившихся (каждый в своём деле) горожан почётным памятным знаком «Человек города». Среди них и Светлана Нейман, начальник участка санитарного содержания домовладения Дудинской управляющей компании, электрогазосварщик «Таймырбыта» Иван Шидловский. Мы лично поздравили с этой наградой педагога дополнительного образования центра туризма и творчества «Юниор» Наталью Юрьевну Козленко. Талантливый хореограф, добрый друг и наставник своих подопечных, она с 1988 года живёт и трудится в Дудинке. В прошлые годы ей не удавалось побывать на этом летнем торжестве, которое так объединяет людей.

Человеком города в этом году признана хорошо известная северянам Лариса Ивановна Томашевская, аккомпаниатор–концертмейстер Городского центра народного творчества. Жительница Дудинки с 55–летним стажем, она более сорока лет трудится на культурной ниве в столице Таймыра. В прошлые годы была победителем конкурса «Корпорация звёзд» компании «Норникель» как мастер вышивки костюмов в народном стиле. Интересно, что она успешно руководит сразу тремя коллективами — уже более четверти века народным самодеятельным коллективом Красноярского края — ансамблем русской песни «Ивушка», двадцать лет скоро отметит хор долганской песни «Арадуой», и уже 15 лет вокальному коллективу «Украиночка» — которые не раз выступали и перед норильчанами. Вместе с подругами в ярких нарядах Лариса Томашевская выступила на праздничном концерте в честь дня рождения родного города, который, по её словам, так прекрасен творческими людьми. А 2 июля она отмечает и личный юбилей.

У каждого своё счастье

Без Таймырского ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро» на дудинских праздниках никуда! Недавно этот заслуженный коллектив народного творчества РФ под управлением Галины Чернышевой отметил свой золотой юбилей. В пандемию, понятно, танцоры без выступлений засиделись, поэтому особенно порадовало приглашение на день оленевода на Ямал, в посёлок Тазовский. На дне рождения Дудинки шесть танцующих пар с солистами, все в особых утеплённых костюмах, исполнили три впечатляющих танца. В перерывах между выступлениями ветеран ансамбля Елена Прошкина, она танцует уже 20 лет, поделилась: «Мы живём в Дудинке с большой радостью и желаем всем её жителям счастья, каждому — своего!».

Горожане явно были счастливы увидеть на празднике и выступления звёзд из Дома культуры, Центра народного творчества и Главного чума Таймыра. По доброй традиции с поздравлениями приехали и посланцы Кайеркана. Таланты Культурно–досугового центра «Юбилейный» — вокальная студия «Браво!», хореографический ансамбль «Экспромт», клуб любителей танца «Кому ЗАмечательно живётся», солист Максим Калабин и задушевная ведущая и солистка Наталья Чернявская — подготовили особый блок программы из 12 номеров «Из Кайеркана с любовью!», который начался премьерой песни Вики Цыгановой «Север мой серебряный». И щедрые дудинские зрители горячо благодарили норильчан за такой подарок.

«Встреча в старой квартире»

Билеты на спектакль с таким названием в Таймырском краеведческом музее мы заказали заранее. Радостно было оказаться среди известных старожилов на премьере камерной постановки, посвящённой 70–летию присвоения Дудинке статуса города. Спектакль создали в рамках проекта «Театральные подмостки в музейных историях». В основе сюжета этой документально–драматической постановки — архивные документы музея и воспоминания жителей столицы Таймыра. Посетители любят фотографироваться в интерьере музейной квартиры с подлинными предметами 1950–1960–х годов. На этот раз она стала замечательной декорацией, в которой режиссёр Марина Петракова и её коллеги — научные сотрудники Любовь Начинкина и Наталья Лемеш, известный бард Сергей Сигуней — поведали свою музейную повесть о Дудинке 1950–1960–х годов. В старой квартире для нас вспомнили о прекрасных и печальных историях ушедших времён. Чего стоит только быль об игле, попавшей в сердце тёти Эммы из посёлка Потапово, и об удивительном её спасении талантливым дудинским хирургом. Или кадры с народной артисткой СССР Мариной Ладыниной, побывавшей на гастролях в Дудинке... Мы увидели на домашнем экране и архивные снимки местных районов с экзотическими названиями «Крыши Парижа», «Шанхай», «Озеро Рица» и ещё множество снимков, окунувших в воспоминания о старых домах и улицах столицы Таймыра. А известный дудинский краевед почётный гражданин Дудинки Павел Александрович Соловьёв, приглашённый на спектакль, вспомнил и о чудесном появлении самого настоящего кита в районе Дудинки... В спектакле прозвучало и несколько бардовских песен тех лет, не забыли и о знаменитой песне, написанной Александром Шемряковым на стихи Александра Петренко, тогда главного редактора газеты «Советский Таймыр», к 300–летию Дудинки. Вспомните: «В синих южных морях, где блуждает миражная дымка, отдаёт якоря океанский корабль Дудинка...». Мы спели её вместе с ветеранами, среди которых была и почётный гражданин Таймыра, учитель Екатерина Низамовна Гаспранова. Она стала жительницей Дудинки в 1949 году, тогда ей было три месяца отроду. В музейных экспозициях хранятся фотографии её знаменитого отца–фронтовика, директора школы колхозных кадров. Именно ему, Низаму Багаутдиновичу Гаспранову, посвятила один из своих замечательных рассказов норильская писательница Маргарита Боярская, которая в детстве жила в Дудинке. Екатерина Низамовна, знакомство с которой нам подарил музей, сказала, что Дудинка сделала её счастливым человеком. Она уже не преподаёт русский язык и литературу в школе, занимается репетиторством, но ей очень приятно, что на улицах города её частенько приветствуют повзрослевшие ученики. Здесь живут её дочь и внук, которым она обязательно расскажет о спектакле в музее. Екатерина Низамовна поделилась: «Сделана огромная работа — собраны по крупицам замечательные факты из истории за разные периоды жизни Дудинки, и участники так легко их обыграли, используя различные детали уже такой далёкой жизни. Праздник встречи с милой старой Дудинкой для меня состоялся именно в музее!».

Манижа и «шаманка» Лена

Нам приятно было узнать, что энергичная Екатерина Низамовна любит ездить на экскурсии для пенсионеров в Норильск, правда, из–за пандемии давненько не была, вот и решили мы с друзьями пригласить почётного гражданина Таймыра на грядущий в середине июля день рождения нашего города. За доставку гостьи на праздник будет отвечать деятельный председатель нганасанской общины «Ня танса» Валерия Болгова с подругой–тувинкой Еленой Тулуш, которая в молодости ударно трудилась в Дудинском порту в передовой бригаде сварщиков и имела личное рабочее клеймо. Сейчас она живёт в Хакасии, прилетает в гости на Север и всегда с удовольствием помогает друзьям–нганасанам на праздниках в столице Таймыра. Это нашу Елену недавно на чемпионате по кёрлингу певица Манижа, как потом выяснилось из СМИ, приняла за нганасанскую шаманку, так уж впечатлила её мудрость колоритной собеседницы, встреченной у праздничного чума в столице Таймыра.

Когда поёт душа

В день рождения столицы Таймыра мы познакомились и с рыбаком Василием Наймушиным, который на лодке–казанке несколько часов добирался из посёлка Усть–Порт с детьми — Владимиром и Таисией. И впервые они пришли в Таймырский краеведческий музей. Глава семьи рад, что попал с корабля на бал, но впереди ещё были и покупки — в городе всё дешевле, чем у них в далёком посёлке в низовьях Енисея. Василий и за это ценит ближайший к ним город и честно признаётся: «В общем–то, в своей трудовой жизни в других городах и не бывал, разве что когда служил в армии». А наша новая знакомая долганка Валентина Семёновна Поротова очень похожа на ягодку — такая кругленькая в своём наряде брусничного цвета, как и её внучка Даша, которая скоро пойдёт в первый класс. Мы встретились у известного скульптурного изображения рыбака на Набережной площади. Многовнучатая бабушка Валя поведала, что в прошлом она швея. Рождённая в посёлке Камень, который сейчас заброшен, и много лет мастерившая в тундре, она Дудинку знает с 1970–х, когда умельцы из коренных привозили свои искусные изделия из меха песца и шкур оленя. Последние годы она здесь на пенсии, и ей хорошо живётся рядом с родными. Она ещё и артистка — поёт и выступает с пенсионерами социального центра. Говорит, что в Дудинке интересно жить, хоть и по тундре скучает так, что словами не передать. Но праздник её порадовал, ведь даже на ветру было дружно и весело. И молодёжь из ТОШ не только хорошо за чистотой следила, но и в финале станцевала в своих зелёных комбинезонах — даже старичков завела, вот душа по–молодому и запела.