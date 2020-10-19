А кто для вас легенда города?

Проект «Легенды города» — это художественные панно на фасадах нашего города, в которых выражается вся красота природы Таймыра и гордость за Норильчан, их достижения и профессии.

АРН приглашает горожан принять участие в выборе сюжетов, которые уже в следующем году будут увековечены на фасадах домов Большого Норильска. 21 октября в 18.00 на «Кухне городских идей» Агентства развития Норильска (Комсомольская, 33а, офис 311) специалисты подробно расскажут о самом проекте, покажут эскизы, а в конце будут выбраны «Легенды города».

Зарегистрироваться на участие в событии можно по ссылке — https://arnorilsk.timepad.ru/event/1458200/