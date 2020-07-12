Администрация Норильска и местный отдел Минздрава края дали разъяснения по инциденту с обращением в скорую помощь

2 июля в Норильскую станцию скорой медицинской помощи поступил звонок от жительницы города с жалобой на температуру и другие симптомы. Диспетчер скорой отказала звонящей в направлении бригады на данный вызов, самостоятельно приняв решение по перечисленным симптомам потенциальной пациентки.

Администрация Норильска и территориальный отдел министерства здравоохранения Красноярского края подтверждают подлинность данной ситуации и необоснованность отказа диспетчера учреждения в направлении бригады скорой помощи по данному вызову. В учреждении отсутствует приказ, запрещающий направление бригады скорой медицинской помощи к температурящим больным. Учреждение осуществляет свою деятельность строго в соответствии с приказами Министерства здравоохранения РФ и министерства здравоохранения Красноярского края.

Также в учреждении действуют разработанные алгоритмы приёма вызовов по поводам обращений пациентов. В инструкции «Временного порядка действий персонала КГБУЗ «Норильская станция скорой медицинской помощи» в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» чётко отражены действия фельдшера (медицинской сестры) по приёму вызова либо обращения скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой, включающие сбор эпидемиологического анамнеза и тактику в зависимости от возраста пациента, клинической симптоматики и длительности заболевания с приоритетом оказания медицинской помощи лихорадящим больным с респираторными синдромами, лицам из групп риска.

По факту данного случая установлено, что причиной отказа гражданке в приёме вызова с ложным обоснованием стал психологический срыв диспетчера. В настоящий момент диспетчер службы временно отстранена от работы.

Других жалоб на работу операторов и бригад скорой медицинской помощи в настоящий момент в Норильске не зафиксировано. Несмотря на резко возросшую нагрузку на бригады скорой помощи, связанную с ростом количества вызовов (более 200 в сутки), учреждение работает в напряжённом, но штатном режиме, бригады выезжают и обслуживают все вызовы. Однако время ожидания бригады скорой помощи при неотложном вызове увеличилось.

Специалисты бригады после осмотра больного на месте решают вопрос о необходимости госпитализации пациента, в том числе в инфекционный стационар. При отсутствии показаний для госпитализации пациенту дают рекомендации, информацию оперативно передают в территориальную поликлинику для дальнейшего наблюдения и лечения пациента.

В рамках выездных контрольных мероприятий 7 и 8 июля специалисты министерства здравоохранения Красноярского края дали рекомендации Норильской станции скорой медицинской помощи по организации работы и улучшению доступности скорой помощи, в том числе по работе с пациентами с положительным статусом COVID-19, которые учтены. Рекомендации будут внедрены в максимально возможный короткий срок.