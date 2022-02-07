Администрация Норильска объявила о проведении открытого конкурса на строительство четырёх жилых домов

Подробная информация о конкурсе размещена на главном портале закупок. Согласно техническому заданию на строительство объектов выделено 2,3 млрд рублей. Заказчиком выступает управление по реновации администрации Норильска.

Новые дома будут располагаться по адресам: ул. Лауреатов, 56 и 68 (Центральный район), ул. Спортивная, 4 и 6 (Талнах). Подрядчику предстоит выполнить строительство под ключ. Работы должны быть завершены к 15 декабря 2024 года.

Приём заявок — до 21 февраля текущего года.