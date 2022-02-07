МАУ ИЦ «Норильские новости»

Администрация Норильска объявила о проведении открытого конкурса на строительство четырёх жилых домов

Администрация Норильска объявила о проведении открытого конкурса на строительство четырёх жилых домов

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Администрация Норильска объявила о проведении открытого конкурса на строительство четырёх жилых домов

Возведение многоквартирных домов входит в комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года.

Администрация Норильска объявила о проведении открытого конкурса на строительство четырёх жилых домов

Подробная информация о конкурсе размещена на главном портале закупок. Согласно техническому заданию на строительство объектов выделено 2,3 млрд рублей. Заказчиком выступает управление по реновации администрации Норильска.

Новые дома будут располагаться по адресам: ул. Лауреатов, 56 и 68 (Центральный район), ул. Спортивная, 4 и 6 (Талнах). Подрядчику предстоит выполнить строительство под ключ. Работы должны быть завершены к 15 декабря 2024 года.

Приём заявок — до 21 февраля текущего года.

Фото Ирина Яринская
7 февраля в 18:14 870
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