Администрация Норильска взяла на контроль качество горячей воды в Кайеркане

«Качеству горячей воды в Кайеркане уделяется особое внимание. На рабочем совещании с представителями ресурсоснабжающей и сетевой организаций мы определили краткосрочные и долгосрочные мероприятия, а также действия, которые необходимо предпринять администрации. В их числе — переход на закрытую схему водоснабжения. Несмотря на то что в настоящий момент данное мероприятие законодательно не регламентируется, благосостояние населения для руководства города — самый главный вопрос. По этой причине и была создана рабочая группа, куда вошли представители администрации, ресурсоснабжающей организации НТЭК, сетевой организации, специалисты управления главного энергетика «Норникеля», научно-технического управления НТЭК. Вопросы по стабилизации качества горячего водоснабжения будут решаться оперативно, в рабочем порядке», — пояснил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Норильска по энергетике — главный энергетик Артём Парежев.

Уже в этом году НТЭК планирует закупить 20 новых фильтров механической очистки. «Данное оборудование НТЭК поставит на своих сетях, на выходе из теплоисточников, что должно существенно улучшить качество водоснабжения в городе, — добавил Артем Парежев. — Работу в части теплообменного оборудования мы проводим с 2017 года. В Кайеркане на данный момент переоснащено около 60% территории, и мероприятие будет продолжаться. На 2022 год на эти цели предусмотрено 78 млн рублей, из них 32 млн пойдут на дополнительную установку автоматических индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) на уже действующем теплообменном оборудовании, и 46 млн — на доустановку теплообменников вместе с АИТП. Все вышеперечисленные меры также должны улучшить качество воды. Помимо этого, глава города Дмитрий Карасев поручил нам просчитать затраты на последующую доустановку теплообменного оборудования в районе Кайеркан».

В подаче чистой горячей воды заинтересована и ресурсоснабжающая организация. В НТЭК запланирован целый ряд мероприятий, которые будут реализованы до начала следующего отопительного сезона. Речь идёт об использовании специальных технологий, разделении схемы между селитебной и промышленной зоной, установке насосного оборудования и так далее. Параллельно с данными мероприятиями может быть проведён и капитальный ремонт на трубопроводах. Он проводится ежегодно, однако в связи с климатическими условиями Заполярья основная часть работ приходится на межотопительный сезон, когда можно без риска выводить из эксплуатации трубопроводы и теплофикационное оборудование.

Артем Парежев напомнил: если у норильчан есть жалобы на качество горячей воды, они могут обращаться в «Энергосбыт» по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 17. После подачи заявления квартиросъемщику будет произведён перерасчёт.

«Здесь есть нюанс: если человек один раз обратился за перерасчётом, ему не нужно будет писать подобные заявления ежемесячно. Перерасчёт проводится автоматически до установления факта возобновления качественного водоснабжения. Но первичное заявление подаётся обязательно», — уточнил главный энергетик города.

Также с заявлением о перерасчёте горожане могут обращаться в управляющие компании, которые являются связующим звеном между потребителем и ресурсоснабжающей организацией.