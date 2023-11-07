Администрация Таймыра заключила соглашение с ООО «Таймыр Инвест»

Свою подпись в официальном документе поставили глава Таймыра Евгений Вершинин и генеральный директор ООО «Таймыр Инвест» Марат Тякин.

«Сегодня важное событие в жизни района. Компания готова инвестировать в развитие Таймыра, в том числе в социальную инфраструктуру. Мы уже предварительно переговорили и определили некоторые проекты, которые постараемся реализовать в ближайшее время», – рассказал руководитель территории Евгений Владимирович и добавил, что это будет строительство образовательного учреждения, однако о том, какое именно – школа или детский сад – и в каком посёлке, станет известно к концу года.

Кроме того, в рамках встречи был подписан договор пожертвования денежных средств на сумму 15 млн рублей в качестве мер социальной поддержки для жителей Таймыра, которые в добровольном порядке заключили контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ, в виде предоставления единовременной денежной выплаты.

«Недавно мы приняли решение, депутаты районного Совета нас поддержали в том, чтобы выплачивать единовременную выплату ребятам, заключившим контракт. Эта работа уже начата, в ближайшее время северяне получат деньги. Общество «Таймыр Инвест» компенсировал нам эти затраты. То есть сегодня мы заместили бюджетные средства средствами недропользователей, чтобы бюджетные деньги оставались для бюджетных целей», – пояснил глава Таймыра.

В завершение встречи Евгений Владимирович вручил Марату Раисовичу благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество и участие в развитии Таймыра и выразил надежду на успешное взаимодействие.

Добавим, ООО «Таймыр Инвест» выполняет широкий спектр услуг по обеспечению поставок генерального груза на объекты флагманского проекта «Восток Ойл» – крупнейшего инвестиционного проекта в мировой нефтегазовой отрасли.