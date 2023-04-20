Администратор Агентства развития Норильска Мария Резунова научит норильчан правильно распределять своё время

Каждом человеку в рамки суток — 24 часа — необходимо уместить целый арсенал дел: работа, домашние дела, семейные обязанности, учёба, хобби и, конечно же, сон. Чтобы грамотно распределить все свои дела, на помощь приходит тайм-менеджмент. Это целая наука, которая помогает планировать время и экономить ресурсы.

Агентство развития Норильска (АРН) приглашает горожан познать эту науку. Мария Резунова проведёт тренинг, на котором разберёт эффективные методы работы со временем, а также основные ошибки при планировании задач и времени на их выполнение. А главное, расскажет, как всё успевать и не перегорать.

Занятие пройдёт 25 апреля в креативном пространстве АРН (ул. Комсомольская, 33а, 2 этаж). Начало в 18.00.

Регистрация по ссылке: https://arnorilsk.timepad.ru/event/2401957/.