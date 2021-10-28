Администрация города представила депутатам планы по капитальному ремонту жилых домов на 2022 год

Предусмотрены следующие виды работ:

- ремонт и окраска фасадов 26 домов (примерно 513,4 млн руб.);

- ремонт металлических кровель на 11 домах (примерно 207,5 млн руб.);

- проектные работы на проведение ремонта фасадов двух домов и кровель - на 10 домах (примерно 29 млн руб.).

Помимо этого, предполагается выделение субсидий в размере порядка 231,7 млн руб. на асфальтировку дворовых территорий. В плане - 49 адресов. Таким образом, общий объём субсидий на проведение капремонта общего имущества жилых домов на 2022 год составит около 981,6 млн рублей.

Добавим, что речь идёт только о программе капремонтов за счёт средств местного бюджета. Помимо этого, ежегодно в Норильске ремонтируется общедомовое имущество по программе регионального фонда капитальных ремонтов за счёт средств собственников жилых помещений.

Рассмотрев представленный проект титульного списка на капремонт многоквартирных домов в 2022 году, депутаты его утвердили и рекомендовали ответственным лицам чётко контролировать качество и сроки выполнения запланированных работ.