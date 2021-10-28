Администрация города представила депутатам планы по капитальному ремонту жилых домов на 2022 год
Администрация города представила депутатам планы по капитальному ремонту жилых домов на 2022 год
Общий объём средств, планируемых на эти цели, составляет почти 750 млн рублей.
Предусмотрены следующие виды работ:
- ремонт и окраска фасадов 26 домов (примерно 513,4 млн руб.);
- ремонт металлических кровель на 11 домах (примерно 207,5 млн руб.);
- проектные работы на проведение ремонта фасадов двух домов и кровель - на 10 домах (примерно 29 млн руб.).
Помимо этого, предполагается выделение субсидий в размере порядка 231,7 млн руб. на асфальтировку дворовых территорий. В плане - 49 адресов. Таким образом, общий объём субсидий на проведение капремонта общего имущества жилых домов на 2022 год составит около 981,6 млн рублей.
Добавим, что речь идёт только о программе капремонтов за счёт средств местного бюджета. Помимо этого, ежегодно в Норильске ремонтируется общедомовое имущество по программе регионального фонда капитальных ремонтов за счёт средств собственников жилых помещений.
Рассмотрев представленный проект титульного списка на капремонт многоквартирных домов в 2022 году, депутаты его утвердили и рекомендовали ответственным лицам чётко контролировать качество и сроки выполнения запланированных работ.