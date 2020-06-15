Адрес двух избирательных участков меняются

Изменения касаются участков № 618, № 619. Из помещения средней школы № 17 (Молодёжный проезд, д. 7), где они размещались до сих пор, участки перенесены в Норильский центр безопасности движения (Молодёжный проезд, д. 9).

Напомним, границы избирательных участков:

№ 618 - ул. Комсомольская: 43а, 43б, 43в, 43г, 43д, 45а, 45б, 45в, 45г, 45д, 45е, 47а, 47б, 47в, 47г, 47д, 47е, 49а, 49б, 49в; ул. Красноярская: 6, 6а, 8.

Избирательный участок № 619 - ул. Нансена: 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58; Молодёжный проезд: 1, 5, 11; ул. Красноярская: 4.