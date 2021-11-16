Агентство развития Норильска обещает научить горожан выигрывать тендеры

Участие в государственных закупках – целая наука, говорят в АРН. Разобраться в тонкостях законодательства и освоить эффективные алгоритмы участия в госзакупках норильские бизнесмены смогут на тренинге от Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

Проведёт занятие сертифицированный бизнес-тренер и специалист АРН по инвестициям Антон Анфимов. На тренинге будет присутствовать Марина Жигулина, эксперт организованной в этом году на базе Заполярного государственного университета лаборатории социально-экономических исследований Арктики.

Тренинг пройдёт 18 ноября на Кухне городских идей АРН (ул. Комсомольская, 33а, 3-й этаж). Начало в 18.00. Регистрация на событие по ссылке: https://arnorilsk.timepad.ru/event/1844693