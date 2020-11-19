Агентство развития Норильска поможет получить статус резидента Арктической зоны

На государственную поддержку могут рассчитывать индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые зарегистрировались и заключили соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности на территории Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ).

- Мы за то, чтобы в Норильске и на Таймыре появлялось больше инициатив и инвестиционных проектов. Агентство готово вместе с профильными федеральными и региональными структурами создавать условия, чтобы предлагаемые государством меры поддержки работали эффективно, - отметил Максим Миронов, директор АРН.

По словам Александра Павлова, заместителя руководителя Департамента по развитию Арктики, с сентября этого года российская Арктика стала крупнейшей свободной экономической зоной в мире. Резидентам государство оказывает поддержку в виде субсидирования уплат страховых взносов – 7,5% с резидента, остальное оплачивает государственная структура. Также планируется установить размер пониженной ставки по налогам на прибыль, землю, имущество и по упрощённой системе налогообложения. Помимо этого всем резидентам предусмотрена льгота – каждый из них может получить налоговый вычет в размере половины годового налога, но не превышающий размер инвестиций.

Отдельно предусмотрена поддержка крупному бизнесу, а именно субсидии из федерального бюджета на капитальные вложения в объекты инфраструктуры. Для данной льготы есть ряд важных критериев – инвестиции государства должны окупиться через налоги в течение 10 лет; стоимость проекта должна быть не менее 300 млн рублей; размер субсидии не должен превышать 20% от суммы частных инвестиций.

Резиденты имеют право на использование импортного оборудования или компонентов без уплаты таможенных пошлин и НДС. Также им доступно субсидирование процентной ставки по кредитам в размере 1,5 ключевой ставки ЦБ, но не более 9%. Мера предназначена для проектов во всех отраслях экономики, кроме лесозаготовки, рыболовства и добычи полезных ископаемых.

Среди прочих льгот, которые доступны малому и крупному бизнесу, можно отметить - упрощённый порядок проведения общественных слушаний; предоставление земельных участков без торгов; льготные кредиты Фонда развития Дальнего Востока и Арктики от 2% годовых и другое.

Подготовить документы и подать заявку для получения статуса резидента Арктической зоны помогут в Агентстве развития Норильска. Для консультаций по получению статуса резидента обращаться по номеру: 456-814.

Критерии к заявителю: регистрация на территории АЗРФ, более 1 млн рублей капитальных вложений и создание нового инвестиционного проекта.

Запись вебинара доступна по ссылке: https://youtu.be/czv26CpI5to

Информация об инвестиционной деятельности в Арктике и новости: https://arctic-russia.ru/