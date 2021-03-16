Агентство развития Норильска представило туркластер «Арктический» на фестивале «Первозданная Россия»

Ни для кого не секрет, что в последние годы Арктика стала точкой притяжения для туристов - заповедные комплексы, уникальная природа, экстремальный климат, самобытная культура коренных народов и уют северных агломераций - всё это настоящее богатство российской Арктики. Анастасия Король, заместитель директора АРН по развитию туризма, рассказала о том, как появление туристско-рекреационного кластера «Арктический» сказывается на территории, возможностях для бизнеса, жителях большого Таймыра и гостях.

Туркластер «Арктический» был создан в 2018 году и дал толчок развитию туризма на Таймыре. Благодаря координации усилий с трёх до 40 выросло число местных предпринимателей в сфере туризма, появились сертифицированные гиды и экскурсоводы. Ведётся работа по классификации коллективных средств размещения, а к соглашению, подтверждающему намерения по развитию кластера, присоединились 47 инвесторов с общим объёмом инвестиций свыше одного миллиарда рублей.

«Когда мы начинали, единственным туристическим сезоном считали лето. Сейчас точно знаем, что на Таймыр можно приезжать практически круглогодично, - рассказывает Анастасия Король. - В настоящий восторг туристов приводит не только неповторимый географический ландшафт плато Путорана, но и наши северные природные особенности: сугробы в человеческий рост, полярные день и ночь, гало, северное сияние. Именно за этим в Арктику, и в частности на Таймыр, едут туристы».

При формировании границ кластера в него включили только три территории - Норильск, Дудинка и плато Путорана. Сегодня кластер пополняется новыми участками, что делает удалённые местности более доступными для посещения.

«В прошлом году мы организовали настоящую научную экспедицию: вниз по Хатангскому заливу, к бухте Прончищевой. За десять дней посетили несколько таймырских поселков, мыс Костистый, остров Преображения, озера Кунгасалах и Таймыр, устье реки Бикада-Нгуома. Все эти территории сегодня являются зоной стихийного туризма, который наносит серьезный вред арктической среде. Экспедиция помогла нам найти единомышленников, заинтересованных в развитии официального туризма в отдаленных точках Таймыра», - поделилась Анастасия Король.

Помимо туристов интерес к туристическим возможностям большого Таймыра стали проявлять и местные жители. Многие из них становятся участниками городских экскурсионных маршрутов, посвящённых истории становления города и комбината, удивительной архитектуре Норильска, первым зимовьям на таймырской земле. Из года в год всё более популярными становятся туры выходного дня на озеро Лама, на плато Путорана.

Разработкой мастер-плана туркалстера «Арктический» АРН занимается совместно с партнером - экоцентром «Заповедники». Документ не только станет основой для формирования долгосрочной программы развития туризма, но и поможет рассчитать допустимую антропогенную нагрузку, а значит, защитить природные богатства Таймыра. Первая часть мастер-плана будет представлена в этом году.