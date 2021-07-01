Агентство развития Норильска продолжает благоустраивать двор на ул. Талнахской, 10

Напомним, в прошлом году администрацией города совместно с АРН по этому адресу была установлена большая детская площадка. Также по заявкам жителей близлежащих домов, Агентство развития Норильска оборудовало спортивную площадку для воркаута, экопарковку, а также установило топиарную фигуру жирафа. Место было выбрано не случайно, жители домов № 8, 10, 10а на ул. Талнахской, и домов № 13, 15 на ул. Ветеранов, проявили наибольшую активность во время голосования. Все эти дома образуют общий двор, именно поэтому было принято решение о его благоустройстве.

В этом году работы продолжатся, завершить их планируется к концу августа 2021-го, об этом рассказал специалист направления «Развитие городской среды» АРН Богдан Самокоз:

- В начале прошлого года агентство объявило о выборе адреса дворового пространства для реализации пилотного проекта «Мастерплан двора». Всего от горожан поступило 120 заявок на благоустройство 68 дворов. В планах — придать законченный вид этой зоне. Благоустроить велодорожку, прогулочную зону и установить большие качели для взрослых. Хочется отметить, что все архитектурные и функциональные решения были согласованы с жителями, и проект разрабатывался вместе с ними. Также мы надеемся, что в дальнейшем проект распространится на остальные дворы Норильска.