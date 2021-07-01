МАУ ИЦ «Норильские новости»

Агентство развития Норильска продолжает благоустраивать двор на ул. Талнахской, 10

Агентство развития Норильска продолжает благоустраивать двор на ул. Талнахской, 10

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Агентство развития Норильска продолжает благоустраивать двор на ул. Талнахской, 10

К концу августа 2021 года пространство примет законченный вид.

Агентство развития Норильска продолжает благоустраивать двор на ул. Талнахской, 10Агентство развития Норильска продолжает благоустраивать двор на ул. Талнахской, 10Агентство развития Норильска продолжает благоустраивать двор на ул. Талнахской, 10Агентство развития Норильска продолжает благоустраивать двор на ул. Талнахской, 10

Напомним, в прошлом году администрацией города совместно с АРН по этому адресу была установлена большая детская площадка. Также по заявкам жителей близлежащих домов, Агентство развития Норильска оборудовало спортивную площадку для воркаута, экопарковку, а также установило топиарную фигуру жирафа. Место было выбрано не случайно, жители домов № 8, 10, 10а на ул. Талнахской, и домов № 13, 15 на ул. Ветеранов, проявили наибольшую активность во время голосования. Все эти дома образуют общий двор, именно поэтому было принято решение о его благоустройстве.

В этом году работы продолжатся, завершить их планируется к концу августа 2021-го, об этом рассказал специалист направления «Развитие городской среды» АРН Богдан Самокоз:

- В начале прошлого года агентство объявило о выборе адреса дворового пространства для реализации пилотного проекта «Мастерплан двора». Всего от горожан поступило 120 заявок на благоустройство 68 дворов. В планах — придать законченный вид этой зоне. Благоустроить велодорожку, прогулочную зону и установить большие качели для взрослых. Хочется отметить, что все архитектурные и функциональные решения были согласованы с жителями, и проект разрабатывался вместе с ними. Также мы надеемся, что в дальнейшем проект распространится на остальные дворы Норильска.

Текст Ольга Ананских
Фото Ирина Яринская
1 июля в 16:19 560
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